Alienígenas existem? China acredita ter encontrado sinais de vida extraterrestre

Um relatório da Live Science afirma que o radiotelescópio FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope), mais conhecido como Sky Eye ou Eye in the sky, captou uma série de sinais que podem ser de origem alienígena, segundo publicou o FayerWayer.

Segundo o relatório, vários casos de possíveis vestígios tecnológicos, que indicaria civilizações extraterrestres, teriam sido detectados a partir de uma série de sinais captados pelo FAST.

A descoberta foi feita durante uma rodada de varredura do espaço profundo em busca de sinais que indicassem a presença de vida inteligente.

“São sinais eletromagnéticos de banda estreita diferentes dos já coletados e a equipe está trabalhando em mais investigações”, diz o relatório publicado na última terça-feira no Science and Technology Daily, o jornal oficial do Ministério da Ciência e Tecnologia da China.

O sinal coletado, segundo o estudo, vem da região da estrela Kepler-438, uma estrela anã vermelha a 473 anos-luz da Terra. Em sua zona habitável, circula um dos planetas mais parecidos com o nosso.

Apesar do radiotelescópio FAST ser o maior do mundo e uma equipe de especialistas altamente qualificados estarem estudando o sinal captado, há a possibilidade de que o sinal seja uma interferência de rádio que “deve ser confirmada ou descartada” em um longo processo de investigação, relatou o cientista-chefe do Grupo de Pesquisa de Civilização Extraterrestre da China da Universidade Normal de Pequim, Zhang Tongjie.

A meticulosa revisão ocorre porque em 2019 o radiotelescópio detectou casos semelhantes e em quase todos foi descartado a possibilidade de virem de civilizações extraterrestres, embora os cientistas afirmem que muitos outros continuam sendo estudados sem que sua origem possa ser identificada.

