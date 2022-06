6 perfumes nacionais que ENLOQUECEM os homens

O dia dos namorados já passou, mas nunca é tarde para encontrar um parceiro, não é mesmo? Se você está à procura de romance ou deseja apenas encontros casuais, uma ótima dica é conquistar alguém pelo aroma. E existem perfumes indicados para certas ocasiões, que têm a proposta de chamar a atenção e enloquecer os homens. Veja a lista a seguir elaborada pelo especialista em perfumes, Junior Barreiros.

6. La Hermosa - Nuancielo

Inspirado em La Panthère, de Cartier. Notas de Topo: Frutas Secas, Ruibarbo, Morango, Anis e Bergamota. Notas de Corpo: Gardênia, Rosa, Ylang Ylang, Flor de Laranjeira e Pêra e Notas de Fundo: Musgo de Carvalho, Almíscar, Patchouli e Couro.

5. Nise - Thera Cosmésticos

Notas de Saída: Damasco, Bergamota, Folhas Verdes e Ameixa. Notas de Corpo: Lírio Branco, Peônia, Cedro e Sândalo e Notas de Fundo: Vetivert, Caramelo, Baunilha e Musk.

LEIA TAMBÉM: 5 perfumes femininos para apimentar a relação

4. Una Infinito - Natura

Perfume bem adocicado e festivo, ideal para utilizar à noite.. As notas de topo são Mandarina, Toranja, Bergamota, Frésia e Lírio-do-Vale. As notas de coração são Ameixa, Gardênia, Jasmim e Rosa e as notas de fundo são Cumarina, Notas Doces e Sândalo.

3. Lily Absolu - O Boticário

Esta é uma fragrância bem chamativa, jovem e ao mesmo tempo moderna. Seu aroma lembra perfumes importados. As notas de topo são Jasmim-Manga e Pimenta Rosa. As notas de coração são Jasmim Sambac, Lírio, Ylang Ylang, Flor de Laranjeira e Osmanthus e as notas de fundo são Baunilha, Almíscar e Sândalo.

2. Gigi - Avatim

Esse é um perfume sedutor e atraente. As notas de topo são Figo, Romã e Seriguela. As notas de coração são Jasmim, Orquídea e Lírio e as notas de fundo são Almíscar, Cedro e Âmbar.

1. Luemière Enchantée - In The Box

Essa fragrância fixa e projeta muito bem, lembrando até mesmo perfumes de nicho. As notas de topo são Mirtilo, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Rosa, Magnólia, Ylang Ylang, Jasmim e Fava Tonka e as notas de fundo são Almíscar, Baunilha, Patchouli, Âmbar e Cedro.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: 4 perfumes masculinos PERFEITOS para a balada