Você sabe como surgiu o ‘plim plim’ da Globo?

Esse ‘barulinho’ fez parte da vida de muita gente e pode ser reconhecido de longe. O famoso ‘plim plim’ da Globo é muito mais que uma marca registrada e foi criado há muitos anos para ser algo bem útil naquela época. Contudo, atualmente, o som não é mais visto com tanta frequência, tanto por uma questão de tempo de programação quanto pelo crescimento das plataformas de streaming. É possível notar a referência do som inclusive em uma campanha da emissora chamada ‘Do plim ao play’, com o intuito de chamar mais pessoas para a plataforma de programas, séries e vídeos no streaming. Mas você sabe de onde surgiu o ‘plim plim’?

Segundo o produtor musical Felipe Vassão, o toque foi criado para sincronizar a programação das afiliadas da Rede Globo em diversos estados. O som precisava ser ouvido nitidamente pelo telefone. Dessa forma, o cartunista Mauro Borja Lopes, popularmente conhecido como Borjalo, criou uma vinheta com o bipe, em 1971, que depois veio a se tornar o ‘plim plim’, em 1974, graças a Luiz Simas. O músico executou diversas vinhetas que lembravam o som anterior, e a emissora escolheu o som que virou um clássico da televisão brasileira.

Na mesma época, a identidade visual da Globo foi ‘repaginada’ e o novo bipe virou uma espécie de aviso aos telespectadores, informando que o comercial havia acabado e era hora de voltar a assistir a programação.

Se você está com saudades de ouvir esse som ou é muito novo e nunca escutou na sua vida, assista abaixo a explicação onde é mostrado a mudança ao longo do tempo.

