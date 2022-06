Quando o assunto é relacionamento, é importante manter a conexão e a leveza para que a trajetória seja mais duradoura e agradável para todos os lados. No entanto, alguns signos do zodíaco podem sobrecarregar as conexões sem perceber, o que leva ao desgaste e faz mal sem sombra de dúvida.

Confira os signos que sobrecarregam o amor sem perceber e acabam em tensões por isso:

Câncer

O canceriano sempre sabe que o amor, especialmente o romântico, é importante em sua vida e vai em busca dele. Quando o encontra, quer nutrir o relacionamento o máximo que pode e pode tentar suprir todas as necessidades do outro, se fazendo responsável até daquilo que é mais pessoal e uma luta que só o outro pode travar. Esse excesso de entrega tente a desgastar e se torna um empecilho quando ele se sobrecarrega ou passa a assumir um controle que invade a vida do outro completamente.

Virgem

O virginiano também sofre do problema de encarar o relacionamento com muita seriedade e querer que ele funcione da melhor maneira, o que nem sempre é possível. Ao se encargar de dar inicio e planejar as conquistas do casal, é bem possível que eles assumam as rédeas sem fazer tantas perguntas e se sintam frustrados quando são interrompidos. A moderação e a intuição é o que pode ajudar este signo a agir sem tanta pressão.

Escorpião

O escorpiano é intenso em seus relacionamentos, mas também mantém uma reserva importante com as suas debilidades. A falta de confiança pode fazer com que ele oculte muita coisa e isso sempre acaba sobrecarregando o amor, já que tende a se distanciar emocionalmente e preservar algumas mágoas mais tempo do que deveria. É importante entender que proteger o espaço pessoal deve ser mantido, mas sem confundir o outro com reações que não são explicadas.

