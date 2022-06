NASA: Telescópio Hubble capta ‘fenômeno’ gigante que deve gerar um verdadeiro ‘alvoroço’ no espaço; confira registro

Crédito (Reprodução NASA -NASA and The Hubble Heritage Team (STScI))

O Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) flagrou um ‘fenômeno’ gigante que deve gerar um verdadeiro ‘alvoroço’ no espaço no futuro.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, duas galáxias espirais são capturadas em uma quase colisão espacial.

Como é possível ver no registro, trilhas de estrelas e gás são esticadas pela força gravitacional entre as galáxias. Fortes forças de maré da galáxia maior, NGC 2207, distorceram a forma da menor IC 2163.

Como detalhado pela NASA, esta colisão de galáxias continuará por milhões de anos, alterando as formas de ambas as galáxias.

A postagem impressionante foi compartilhada recentemente pela NASA nas redes sociais e acabou viralizando entre os usuários. Confira registro:

Aglomerado de galáxias localizado a cerca de 4 bilhões de anos-luz da Terra

Outro registro impressionante também foi divulgado pela NASA recentemente nas redes. Como informado, MACS J0416 é um enorme aglomerado de galáxias localizado a cerca de 4 bilhões de anos-luz da Terra.

A gravidade do aglomerado é tão poderosa que dobra, amplia e ilumina a luz de objetos muito atrás dele em um fenômeno chamado lente gravitacional.

Ainda de acordo com as informações, a lente gravitacional faz com que a luz dos objetos de fundo apareça como arcos e listras na imagem. Confira publicação:

Texto com informações da NASA