Como aumentar seu bem-estar sexual de acordo com uma especialista

Como aumentar seu bem-estar sexual de acordo com um especialista

Falar de sexo ainda não é algo confortável para algumas pessoas e essa falta de conversa entre amigos e familiares pode trazer alguns problemas, como entender sobre consentimento ou até mesmo sobre o seu próprio corpo, prazer e bem-estar pessoal.

O que é bem-estar sexual?

De acordo entrevista da especialista em linguagem corporal e relacionamento, Annabelle Knight, para o Metro Reino Unido (texto em inglês), o bem estar sexual se define como estar feliz, saudável e e satisfeito com sua vida sexual, misturando estado físico e mental, trazendo para si mesmo bem-estar social.

Quando esses aspectos não são alcançados, é comum se sentir sexualmente mal. A falta de comunicação antes, durante ou após o sexo pode ser um dos problemas que tira o bem-estar sexual. Isso ocorre pois o sexo, em muitas ocasiões, é visto apenas como sexo, porém envolve muito mais do que isso, principalmente quando se trata da outra pessoa e não apenas do seu próprio prazer.

Prazer solo

Contudo, esse bem-estar é muito mais sobre o relacionamento que você tem com você mesmo. É possível encontrar o prazer solo, onde alguns riscos são evitados, como ser 100% seguro, evitar infecções sexualmente transmissíveis ou engravidar, além de ninguém julgar sua performance. Nesse caso, a masturbação e os brinquedos sexuais podem ser úteis.

Prazer a dois (ou mais)

E para além do prazer solo, para sentir prazer e ficar bem em uma relação sexual com uma ou mais pessoa depende muito de comunicação, exploração, que segundo Annabelle, é o triângulo do prazer em parceria.

