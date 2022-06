Como a ciência explica as “borboletas no estômago” quando se está apaixonado? Imagem: Freepik

Se você se apaixonou, provavelmente já sentiu sensações estranhas no seu corpo. Olhares, conversas e a aproximação de quem você gosta traz um tipo de formigamento no estômago, que desaparece depois de certo tempo de convívio. Essa sensação é popularmente conhecida como ‘borboletas no estômago’, mas que é possível ser explicada pela ciência.

Segundo a psicóloga e professora da Northwestern University, Alexandra H. Solomon, a sensação da vibração no estômago pode ser causada por fatores interno e externos. Ela acontece pois você pode se perguntar aonde o primeiro encontro vai levar, se você vai receber um elogio, se vai acontecer um abraço, um beijo ou simplesmente vão ficar de mãos dadas.

“Isso que cria uma onda de antecipação e ansiedade, o que significa que borboletas podem voar em seu estômago quando você está nervoso com o que está por vir ou quando está sexualmente excitado”, diz Solomon, em texto publicado no Meganotícias (em espanhol).

O que são as borboletas, de acordo com a ciência?

As ‘borboletas’ aparecem devido ao aumento dos níveis da substância norepinefrina no sistema nervoso central do corpo, explica Helen E. Fisher, antropóloga, biológica e pesquisadora do Instituto Kinsey. “A norepinefrina funciona como um hormônio e neurotransmissor e é liberada em resposta ao estresse e potencialmente atração”, informa uma pesquisa publicada na Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. Nesse sentido, o cérebro tenta diferenciar o medo da excitação, e as pesquisas mostraram que a norepinefrina, associada ao perigo e ao medo, também está ligada à atração romântica.

A substância em excesso inicia a resposta de luta ou fuga do corpo. A frequência cardíaca também aumenta, você se sente em alerta e enérgico, podendo até perder a forme. Todas essas características são associadas ao amor romântico, segundo a pesquisa Philosophical Transactions.

“Esses produtos químicos também podem se originar no próprio intestino, o que pode criar esses sentimentos de borboleta”, acrescenta Solomon. A antropóloga Fisher finaliza dizendo: “Existe uma conexão profunda entre nosso cérebro e nossas entranhas”, conclui.

