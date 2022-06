Que frio! Receita saborosa de caldo verde para fazer em casa em minutos

Agora que a temperatura caiu em diversos pontos do Brasil, as sopas e caldos vão super bem no cardápio, né? Pensando nisso, que tal aprender uma receita de caldo verde que é super saborosa e fácil de preparar?

Uma das grandes vantagens desta dica, além de ter o preparo simplificado, é claro, é que exige ingredientes que você possivelmente deve ter em casa ou que são facilmente encontrados nos mais variados comércios.

Visto isso, se você já separou seu caderno de receitas e a caneta, nós te deixaremos a seguir todos os detalhes do que precisará para garantir seu caldo verde.

Receita de caldo verde

Ingredientes:

1 colher (sopa) rasa de sal (se sentir necessidade, pode ser mais);

1 tablete de caldo de galinha;

1 xícara (chá) de couve manteiga cortada em tiras;

5 xícaras (chá) de água;

1 linguiça calabresa defumada (em rodelas);

1 colher (sopa) de óleo.

4 batatas médias (sem casca).

Modo de preparo:

Primeiro, em uma panela de pressão, coloque as batatas, o sal, a água, o óleo e o caldo de galinha;

Então, deixe cozinhar por aproximadamente 10 minutos após pegar pressão ou a batata desmanchar;

Feito isso, bata tudo no liquidificador;

Logo após, em outra panela, acrescente o conteúdo do liquidificador junto com as rodelas de linguiça calabresa e deixe ferver;

O próximo passo será desligar o fogo e incluir a couve;

Na hora de servir, é recomendado que você coloque um fio de azeite ou croûtons.

E então, o que acha de preparar esta diquinha hoje?

Com informações do portal Tudo Gostoso.