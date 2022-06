Existe uma ordem correta para realizar uma refeição?

O brasileiro tem o costume de misturar diversos alimentos no prato, principalmente pela diversidade de culturas e costumes do país. Contudo, uma refeição ‘comum’ consiste em salada no início e depois o prato principal, que em muitas ocasiões se apresenta com o clássico arroz e feijão ou algum outro tipo de grão, uma proteína, sendo carne vermelha ou frango, e um acompanhamento, como batata, farofa ou diversos outros. E a pergunta que fica é: você é do tipo de pessoa que tem uma ordem correta para comer os alimentos do prato ou você prefere ‘tudo junto e misturado?’

A ordem importa?

Segundo o site Megacurioso, existe uma ordem correta para se alimentar e dependendo do alimento que abrimos e encerramos a refeição o organismo se comporta de formas diferentes. A ordem mais indicada é:

1. Proteína;

2. Fibra;

3. Gordura;

4. Carboidrato.

Obesidade e diabetes

A glicemia é um fator importante para a saúde alimentar e ela é influenciada por essa ordem. O corpo humano possui o hormônio glucagon, que é produzido no pâncreas. Ele possui um efeito oposto ao da insulina e aumenta o açúcar no sangue, sendo uma espécie de ‘reserva’ de glicose.” O consumo de fontes de proteína, seguido por fibras e gorduras atua na secreção de uma substância muito parecida com o glucagon: um peptídeo chamado GLP1. Este peptídeo engana o organismo, dando a entender que os níveis de açúcar estão altos e isso impede a liberação do glucagon”, explica o site.

Sendo assim, o consumo de proteínas, fibras e gorduras antes do carboidrato é importante, pois a glicose pós-prandial (gerada assim que a refeição é ingerida) reflete no emagrecimento, retarda o esvaziamento gástrico e diminui a produção de insulina, que por sua vez tem a função de colocar açúcar nas células. Tudo isso traz benefícios para pacientes diabéticos e obesos.

Saciedade

O efeito de estar satisfeito também muda de acordo com a ordem da comida. Pessoas que desejam emagrecer costumam começar pelas saladas, vegetais ou verduras, pois são ricos em fibras e possuem função de redução na ingesta energética, aumentando o tempo de esvaziamento gástrico e diminuindo a insulina, regulando a glicemia e aumentando a sensação de saciedade.

