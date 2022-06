É possível superar uma traição?

A traição, em muitas ocasiões, é um balde de água fria muito grande. Isso acontece pois, ate então, a traição parte de pessoas que você ama, confia, e em caso de relacionamentos amorosos, que você provavelmente planejou a sua vida ao lado.

Contudo, o que vem depois da traição é um caminho muito complexo a ser seguido. A traição finaliza o fim de relacionamento ou é melhor perdoar? E se você perdoar, como conviver com o medo de ocorrer novamente?

De acordo com a especialista em namoro, Hayley Quinn, diz que é compreensível se você sentir que precisa recorrer à ajuda profissional e conversar com alguém sobre o que passou. “Se você descobrir que seu ex está traindo você, levará algum tempo para conciliar o relacionamento que você experimentou com a realidade de sua infidelidade”, diz a especialista ao Metro Reino Unido.

Hayley explica que, após isso correr, uma das coisas mais difíceis de recuperar é a confiança que foi quebrada. É normal ficar sempre com ‘um pé atrás’ e realizar pesquisas como ‘sinais de alerta nos primeiros encontros’ ou até mesmo ter receito de se entregar de vez.

“Você precisa se concentrar não apenas em restaurar sua confiança em outras pessoas, mas também em si mesmo e em sua capacidade de tomar boas decisões sobre com quem você se compromete”, comenta a especialista.

Você também pode cair no erro de pensar que ninguém é mais fiel hoje em dia ou se lamentar por seu parceiro ter feito algo ou não querer compromisso. Porém, outra especialista em sexo e relacionamentos diz que o melhor a se fazer é se acalmar e entender que uma relação com traição ou que não deu certo não reflete em todas as outras que virão. “A coisa mais importante a lembrar é que você não é o culpado”, diz Charlotte Johnson.

“Lembre-se, um verdadeiro amor fará com que você se sinta consistentemente seguro em seu relacionamento e trabalhará com você para curar quaisquer inseguranças que você tenha”, finaliza Hayley Quinn.

