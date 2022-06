Conselho para a vida amorosa dos signos solteiros de 14 a 19 de junho de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos solteiros.

Confira o conselho de 14 a 19 de junho de 2022:

Áries

Cuidado com comentários ou fofocas que podem complicar seus relacionamentos ou vida amorosa. É hora de esclarecer e não ter maus entendidos pendentes.

Touro

Momentos de conexões com outras pessoas e diversão. O otimismo volta a deixá-lo mais aberto a conquista, apenas mantenha o equilíbrio emocional.

Gêmeos

Hora de permitir o despertar da paixão e viver novas experiências; arrisque novos planos e rotinas. Uma mensagem importante será trocada.

Câncer

Uma nova oportunidade pode surgir, mas a chama de uma relação também tende a voltar a renascer. Cure as feridas para ter confiança.

Leão

Uma proposta do passado pode não ser positiva. O carisma e o poder de atração ficam em altas para abrir novas portas no amor ou tomar a iniciativa com alguém.

Virgem

Hora de decidir e saber se enfrenta ou deixa para lá: não fique mais aprisionado e saiba tomar as rédeas da sua vida.

Libra

Existe uma despedida e um perdão que permitem um recomeço muito melhor. Motive-se e não fique com mágoas.

Escorpião

Muitas conexões podem chegar ao fim, principalmente quando são apenas superficiais. Saiba diferenciar e não perder tanta energia com o que não aconteceu como foi sonhado.

Sagitário

Cuidado com atitudes impulsivas que podem ter consequências péssimas para a saúde e vida em geral. Um mal entendido será resolvido graças a comunicação.

Capricórnio

Você pode atrair alguém com quem estuda ou trabalha. Uma tristeza será superada.

Aquário

Uma nova conexão e atração. Momentos especiais e de diversão. Mudanças importantes ligadas ao coração.

Peixes

Momento de despertar no amor e se sentir mais confiante. Mude algumas rotinas e comece a viver de forma mais positiva.

