Conselho para a vida amorosa dos signos comprometidos de 14 a 19 de junho de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos comprometidos.

Confira o conselho de 14 a 19 de junho de 2022:

Áries

Apoio e necessidade de olhar para o outro. mudanças podem vir e é bom saber os conselhos que são realmente valiosos.

Touro

Afastamentos e finalizações. Situações que podem ser complexas devem ser resolvidas com comunicação e paciência.

Gêmeos

Hora de expressar o que realmente importa no amor e ter prioridades; apenas entre em acordos e não intensifique discussões vazias. Cuidado com a influencia negativa de terceiras pessoas.

Câncer

Um ex-amor pode retornar. Existem alguns problemas que precisam ser resolvidos; apenas não se deixe ser manipulado ou controlado por gente hostil.

Leão

Conversas e necessidade de reciprocidade. Algumas dúvidas chegarão ao fim para dar lugar a melhores momentos.

Virgem

Dias mais agitados e de mudança. Reflita com calma e com a missão de resolver os problemas; não aumente os conflitos e saiba entrar em acordo.

Libra

Julgamentos só trará problema. É hora de enfrentar as crises com calma e curar alguns ressentimentos do passado. Cuidado com mentiras.

Escorpião

Saiba entrar em acordos e não leve as discussões ao limite. Os problemas também podem ser tratados de forma mais saudável para retomar a tranquilidade.

Sagitário

Momento de união e momentos importantes juntos. Problemas são superados e a estabilidade chegará.

Capricórnio

Momento de recordar o passado; tenha cuidado com isso e saiba valorizar também o presente. Ouça mais quem ama e desenvolva algumas metas juntos.

Aquário

A comunicação flui mais e isso será importante para chegar a um acordo. Finalizações e busca da sua paz interior.

Peixes

Casais são mais honestos e o perdão pode fortalecer o relacionamento. Deixe as feridas cicatrizarem e entenda as raízes do problema.

