O cantor Justin Bieber desabafou no seu Instagram sobre a doença que causou paralisia facial, gerada pelada ‘Síndrome de Ramsay Hunt’. O artista canadense de 28 anos cancelou os shows que estavam previstos para os dias 7 e 8 de junho no Canadá. Na ocasião, ele não entrou em detalhes sobre a condição e apenas escreveu “não acredito que estou dizendo isso. Já fiz de tudo para melhorar, mas a minha doença está piorando. Meu coração fica partido ao saber que terei que adiar esses próximos shows (ordens médicas). Para todos os meus fãs, eu amo muito vocês, vou descansar e ficar bem”.

Síndrome de Ramsay Hunt: saiba mais sobre a infecção que afetou Justin Bieber; veja no texto como ficou o rosto co cantor Imagem: reprodução (Instagram Justin Bieber).

Ele também postou um vídeo sobre a situação do seu rosto, dizendo: “Esse olho não pisca, não consigo sorrir com esse lado do rosto, essa narina simplesmente não se move”.

O que é a síndrome de Ramsay Hunt?

De acordo com o site Tua Saúde, Síndrome de Ramsay Hunt, também conhecida como herpes-zoster do ouvido, é uma infecção que afeta o nervo facial e auditivo e que provoca paralisia facial, além de problemas na audição, vertigens e sinais como manchas ou bolhas vermelha na orelha. O mesmo vírus também é responsável pela catapora e que fica adormecido no nervo facial e que pode ser reativado em pessoas imunossuprimidas, diabéticas, crianças ou idosos.

A condição não é contagiosa, contudo, o vírus vírus herpes-zoster, causador da síndrome e encontrado nas bolhas da orelha, pode ser transmitido e causas catapora em pessoas que nunca tiveram a infecção.

Principais sintomas

Segundo o site Meganotícias (texto em espanhol), os principais sintomas são:

Erupção cutânea que afeta o ouvido;

Presença de bolhas na boca, palato, parte superior da garganta e ouvido;

Zumbidos nos ouvidos;

Dor na região do ouvido e que pode se espalhar para o pescoço.;

Perda auditiva neurossensorial, que em alguns casos pode ser permanente;

Hiperacusia, ou a sensação de que os sons são mais altos do que realmente são;

Nausea e vomito;

Vertigem;

Em casos mais raros, pode haver perda de paladar, boca seca ou olhos secos.

Tratamento

Caso confirmado o diagnóstico, o tratamento consiste em utilizar remédios antivirais e corticoides, além de analgésicos, anti-inflamatórios não esteroides e anticonvulsivantes, para dor ou ainda anti-histamínicos para reduzir as vertigem e colírios lubrificantes para evitar a secura ocular, caso a pessoa tenha dificuldade para fechar o olho, um dos sinais comuns.

