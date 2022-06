Relacionamento: 5 razões pelas quais seu ex volta para você sem te amar de verdade (Reprodução/Netflix)

Os ciclos dentro de um relacionamento podem ou não contar com um fim e cada um dos envolvidos seguirem seus caminhos juntos ou separados. O fim faz parte dentro de diversos compromissos. Contudo, seu ex pode passar há te procurar e há algumas razões para isso acontecer - e podem não envolver amor de verdade.

Você está se acostumando a vida de solteiro após um tempinho e, de repente: aparece aquela mensagem do ex no seu celular, afirmando estar interessado novamente.

Neste contexto, é natural que seja considerado reatar o compromisso com o ex, mas tome muito cuidado. O interesse dele em voltar nem sempre pode ser amoroso. Cuidar de suas emoções e saúde mental é um fator importante para lidar com situações parecidas.

Não é difícil voltar para os braços do ex, pois os momentos pelos quais passaram juntos fará com que você tenha boas memórias, facilitando a queda na armadilha. O mais importante é: não se esqueça o motivo do término.

Veja mais: Relacionamento: 3 sinais para você saber se está na relação certa

Baseado em um artigo do portal Nueva Mujer, confira as cinco razões pelas quais seu ex volta para você sem te amar de verdade.

1 – Ter interesse sexual

Após o fim da relação, a falta de uma vida sexual ativa pode causar estranheza em algumas pessoas. Desta forma, acontecem os retornos aos parceiros antigos, mesmo que não haja mais química e conexão com o ex. É uma grande armadilha capaz de confundir suas emoções com distrações puramente físicas.

2 – O orgulho foi ferido

Diversos parceiros odeiam a ideia de serem rejeitados. Caso você tenha terminado com ele, tome cuidado com a forma pela qual as ações dele são tomadas. Seu ex pode tentar reivindicar seu orgulho ao tentar reatar.

3 – Sentir-se solitário

Pela dificuldade causada ao tentar se adaptar à vida de solteiro, talvez ele não tenha conseguido lidar muito bem com a ideia de ficar sozinho. Se esse for o motivo para reatar o namoro, isso não absolutamente nada a ver com amor.

4 – Ele não sabe lidar com o novo

Mesmo com a oportunidade de explorar coisas novas, pessoas e estilo de vida, pensar em todo o processo pode ser desgastante. Desta forma, é fácil ele pensar que seja mais fácil recorrer à rotina antiga e reatar, ao invés de buscar por novos caminhos.

5 – Ele sente que pode ter você quando quiser

Esta razão é uma das mais perigosas, principalmente se ele se mostrou uma pessoa manipuladora durante a relação. Mesmo que seu ex não tenha interesse em ter algo sério com você, ele pode te procurar sempre que sentir vontade.