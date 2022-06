NASA lança videogame retro para comemorar novo telescópio espacial

O telescópio espacial Nancy Grace Roman será lançado em 2025 para a NASA com uma missão de seis anos para medir os efeitos da energia escura, a consistência da relatividade geral e a curvatura do espaço-tempo, segundo notícia publicada no site Fayer Wayer.

Ele recebeu o nome da astrônoma Nancy Grace Roman, uma das primeiras executivas da agência aeroespacial, que ficou conhecida como a “mãe do Hubble”, por seu importante papel no projeto do telescópio espacial.

“A missão”, de acordo com a NASA, “vai nos ajudar a resolver alguns dos mistérios mais profundos da astrofísica, como a evolução do universo, seu destino final e saber se estamos sozinhos”, esclarece a agência.

O telescópio é composto por três espelhos anastigmáticos (espelhos curvos), com diâmetro de 2,4 metros. Ele permanecerá na órbita Sol-Terra L2.

VIDEOGAME RETRÔ

Como uma forma de celebrar com antecedência o lançamento do projeto que pode mudar a compreensão que os cientistas tem da física e do universo, a agência lançou um jogo retrô online, o Roman Space Observer, na linha do antigo Space Invaders. Mas, ao contrário do seu antecessor, o objetivo não é destruir alienígenas, mas coletar o máximo de objetos celestes que puder.

No jogo do Roman Space Observer, o usuário é convidado a manusear o telescópio, simbolizado por um grupo de quadrados azuis, e ‘capturar’ o máximo de informações sobre o universo, acumulando pontos..

A trilha sonora também é retrô, e simula o som clássico de um videogame de 8 bits. Para testar o jogo, CLIQUE AQUI.

“Nosso objetivo para este jogo é informar e inspirar os jogadores sobre os incríveis objetos cósmicos em nosso universo e o que Roman pode ver de uma forma divertida e envolvente”, informou a NASA.

