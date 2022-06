Mensagem de Santo Antônio para WhatsApp; confira sugestões

Nesta segunda-feira, 13 de junho, é comemorado o Dia de Santo Antônio, muito popular no Brasil.

Antônio também é conhecido popularmente chamado de “Santo Casamenteiro”, trazendo grande devoção.

Mensagem de Santo Antônio para WhatsApp

Pensando nisso, confira sugestões para utilizar no app de mensagens WhatsApp.

“Quem ama não conhece nada que seja difícil”, mensagem de Santo Antônio, como detalhado pelo site Pensador.

“A paciência é a melhor maneira de vencer”.

“A mansidão e a humildade são as virtudes mais queridas aos olhos de Deus e dos homens”.

“A paciência é o baluarte da alma, ela a fortifica e defende de toda perturbação”.

“A fé se compara ao peixe. Assim como o peixe é batido pelas frequentes ondas do mar, sem que morra com isso, também a fé não se quebra com as adversidades”.

“A vida contemplativa não foi instituída por causa da ativa, mas a ativa por causa da contemplativa”.

“Quem não pode fazer grande coisa, faça ao menos o que estiver na medida de suas forças; certamente não ficará sem recompensa”, mensagem de Santo Antônio, como detalhado pelo site Pensador.

No Brasil, Santo Antônio é mais famoso como casamenteiro do que São Valentim

Com informações do site Pensador.