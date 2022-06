Os signos que sempre arquitetam planos no amor silenciosamente

Reprodução / Faking It (MTV)

Quando o assunto é conquista e amor, alguns signos do zodíaco podem ter sempre planos e estratégias para realizar seus desejos.

Confira quais são:

Touro

O taurino gosta de ser belo e que todo seu romantismo pareça nato, mas a verdade é que ele é um grande estrategista quando se trata de amor. Este signo é observador e sabe o que pode encantar o outro, por isso, tende a ter cartas na manga que funcionam perfeitamente. Quase sempre consegue o que quer.

Escorpião

O escorpiano sempre quer se destacar no amor e ser um dos signos mais conquistadores. Ele até toma decisões baseadas sem seus instintos – que são muito assertivos – e emoções, mas também tem um grande potencial de construir estratégias perfeitas para conseguir o que deseja. Com a sensibilidade de se conectar com sentimentos e ver aquilo que não é exposto claramente, aprende como agir sem que os outros descubram seus planos.

Virgem

O virginiano costuma saber muito bem o que deve fazer para atrair fisicamente, emocionalmente e sentimentalmente alguém. Ele quer uma conexão sincera, mas não deixa de lado seu despertar estratégico e que está sempre atento aos detalhes. Mais do que intuição, ele consegue fazer levantamentos sobre as personalidades dos outros para entender o caminho até o coração.

Capricórnio

O capricorniano pode não ser o melhor de improviso, por isso ele tende a sempre ter estratégias em sua vida, inclusive para o amor. Ele constrói sua personalidade e encantadora e observa de forma meticulosa o que pode fazer com que o outro o admire. Isso não significa que ele se transformará em outra pessoa, mas sim que usará o melhor de si e as ferramentas que possui para que algo se concretize.

Peixes

O pisciano pode curtir o amor como uma fantasia, mas quando deseja conquistar, sabe muito bem como levar planos infalíveis a diante. Ele se antecipa, para que as coisas acontecem do jeito que sonharam e conseguem influenciar com sua sensibilidade, sempre afetuosos e até românticos. Alguns podem pender um pouco para a manipulação, mas nem assim são descobertos facilmente.

