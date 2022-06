Os signos que são silenciosos com suas intuições

Quando se trata de intuição, alguns signos recebem esses sinais de forma mais clara do que outros. No entanto, existem aqueles que se conectam com o sexto sentido e não saem alardeando sobre sua capacidade de percepção.

Confira quais são:

Virgem

A intuição do virginiano nasce da aguçada percepção com os detalhes e memória que está constantemente analisando com atenção. Ele consegue pegar no ar palavras, gestos e situações que outros passam por alto, mas ao mesmo tempo reúne suas provas com calma, pois também é bastante racional. Enquanto apura tudo o que pode para ter certeza de algo e não arriscar sua reputação, ele prefere ficar calado e deixar rolar; na hora certa ele trará as revelações.

Escorpião

O escorpiano pode ser um pouco impulsivo e deixar as emoções tomarem conta, mas isso não acontece quando o assunto é intuição. Ele come pelas beiradas e pode articular estratégias para ter ainda mais certeza, tentando comprovar o sexto sentido para saber melhor como agir. Mais do que ter razão, ele também quer tomar atitudes e isso exige estar por dentro do que está acontecendo o máximo possível.

Libra

O libriano nem sempre é visto como intuitivo, mas a verdade é que este signo se conecta com as pessoas de forma muito interessante e passa a conhecê-las com profundidade. Além disso, ele é muito preocupado com os outros; seu olhar atento e pode enxergar detalhes que não são claros para todos. Por não querer que tudo seja sempre do seu jeito, possuem desenvoltura para manter algumas coisas apenas para si e buscar suas próprias verdades sem ter que alardear a todos – apenas a injustiça pode mudar isso.

Peixes

Como se conecta com sentimentos e entra facilmente no mundo daquilo que não é dito, o pisciano tem uma intuição aguçada, principalmente quando se trata das pessoas que conhece bem, mas em geral. Ele pode guardar muitos sinais e prefere calar algumas verdades até ter certeza do que está acontecendo. Este signo acredita na bondade das pessoas e não quer prejudicar ou criar juízos de forma precitada.

