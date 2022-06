NASA planeja lançar sistema de navegação estilo GPS na Lua; veja como funcionará

Se há uma coisa que não há dúvidas, esta com certeza é de que a NASA está trabalhando ao máximo para levar pessoas novamente à Lua. E, para garantir êxito em sua missão, a agência espacial está planejando testar um sistema de navegação estilo GPS. Ficou curioso e quer saber mais?

De acordo com o detalhado pelo portal FayerWayer, trata-se de um recurso que conta com sinais do Sistema de Satélites de Navegação Global (GNSS, sigla em inglês), da Terra. A previsão é de que em 2024, a carga experimental seja enviada ao único satélite natural de nosso planeta, com entrega feita pela Blue Ghost, da Firefly Aerospace.

NASA planeja lançar sistema de navegação estilo GPS na Lua Reprodução - NASA

Vale lembrar que o GNSS se refere a constelações de satélites que transmitem sinais de posicionamento, temporização e navegação do espaço para receptores na Terra.

Leia mais notícias da NASA:

Por fim, é importante ressaltar que todo o disposto anteriormente e planejado por cientistas será baseado no Lunar GNSS Receiver Experiment (LuGRE), da NASA, em parceria com a Agência Espacial Italiana (ASI).

Aos que desconhecem, em linhas gerais, o LuGRE terá a função de tentar calcular as primeiras posições fixas durante uma viagem à Lua. Junto a isso, receberá sinais do GPS e da própria constelação GNSS da Europa.

O vice-diretor de políticas e comunicações estratégicas do programa Space Communications and Navigation (SCaN), JJ Miller, disse: “Estamos expandindo o alcance de sistemas construídos para atender usuários terrestres, aéreos e marítimos para incluir também o setor espacial em rápido crescimento”.

Por sua vez, ele complementou: “Isso melhorará muito a precisão e a resiliência do que estava disponível durante as missões Apollo e permitirá equipamentos e cenários operacionais mais flexíveis”, finalizou.