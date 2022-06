Horóscopo do ‘Dia dos Namorados‘ para todos os signos do zodíaco

O “Dia dos Namorados” chegou e cada signo do zodíaco pode ter um momento especial nesta data em que o amor é celebrado.

Confira as previsões no romance para esta data:

Áries

É preciso manter a calma e aproveitar os momentos. Criar problemas desnecessários e discussões só tirará o brilho deste dia, pois tudo está mais intenso. Fique em paz!

Touro

Este é o momento em que o amor fica ainda mais profundo e experiências a dois fazem o coração disparar; não tema explorar o novo. Quem está solteiro também pode se conectar intensamente.

Gêmeos

Por mais que o foco esteja mudando, é hora de dar uma chance para as conexões com mais maturidade. Não caia em birras e saiba o que quer no amor para que a comunicação flua.

Câncer

Existe uma ótima energia de crescimento que ajuda a criar uma conexão especial com quem ama e até mesmo com novas pessoas. Carisma em alta!

Leão

A intuição está em alta para saber o que fazer de bom! Quem está em um relacionamento aproveita esta energia para se conectar e reascender a chama. Solteiros podem recalcular rotas na conquista.

Virgem

As conexões estão em alta e isso beneficia solteiros e comprometidos. É o momento de passar momentos mais divertidos e prazerosos para renovar as energias.

Libra

A vida amorosa fica mais apaixonada e é importante sair da rotina para deixar essa energia fluir. Os solteiros podem expandir a mente e encontrar pessoas muito compatíveis, mesmo que diferentes.

Escorpião

Sentimentos são declarados e esclarecidos nesta fase, que será marcada por conversas interessantes e profundas. Solteiros podem ter mais facilidade em se abrir e atrair.

Sagitário

A sensibilidade e poder de atração aumenta o que reascenderá a chama e o ajuda a olhar também para as possibilidades ao redor. Aproveite!

Capricórnio

Sair da rotina renderá ótimos resultados para os casais e para os solteiros, pois este é um momento de explorar o mundo e novos sentimentos.

Aquário

Este é um momento de recomeços no amor; novas paixões podem nascer e as atrações são intensas. Quem procura momentos mais intensos no relacionamento, achará!

Peixes

Alguns problemas são resolvidos e a reconciliação pode ser apaixonante. A energia de atração está em alta e os solteiros também podem se conectar com energias compatíveis.

