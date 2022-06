Dia dos Namorados: psicóloga dá dicas para um relacionamento duradouro: ‘Atenção e diálogo’

O Dia dos Namorados é celebrado neste domingo (12) no Brasil e muitos casais aproveitam a data para se declarar ao parceiro. Mas e o que fazer para o amor ultrapassar essa barreira do dia cheio de presentes e jantares apaixonados? A coordenadora do curso de psicologia da Faculdade Anhanguera, Sueli Cominetti Corrêa, dá dicas para que os casais mantenham a chama acesa durante o ano todo.

“Atenção, dedicação, diálogo e autenticidade são pilares essenciais e, embora não haja uma definição única e conclusiva sobre o que é o amor, as várias correntes teóricas da psicologia concordam que se trata de uma experiência de conexão com algo ou alguém muito forte e necessária e que precisa ser cuidada”, afirma.

Segundo ela, a compreensão sobre as necessidades da pessoa amada, o companheirismo e o carinho sincero são formas incríveis de demonstrar amor. “Valorizar o que a pessoa amada gosta; ouvir ao invés de supor; acompanhar, interessar-se sobre seus desafios, tudo isso demonstra que o que mais se quer é a felicidade dessa pessoa”, reforça.

A psicóloga lembra, ainda, que o amor é um tema central na psicologia e aponta que Sigmund Freud (1856-1939), em sua consagrada teoria, já abordava o amor, relacionando-o a pulsões internas e à busca por alívio e satisfação.

“Para Freud, a busca pelo prazer atravessa fases distintas individuais e culmina no encontro do outro como um parceiro para vivências. A natureza da experiência emocional destas fases, para muitos autores da Psicanálise, serve como um protótipo, um modelo, para relações futuras”, explica a psicóloga.

No que tange a relacionamento a dois, a mídia, os filmes e músicas exploram bastante este universo e acompanham os debates sobre o amor. A psicóloga menciona também que Erik Erikson (1902-1994) relacionou o amor maduro com a identidade - noção que construímos de nós mesmos -, com a intimidade e a ideia de compromisso.

Sueli menciona também que nas correntes humanistas, por exemplo, Abraham Maslow (1908-1970), defende o amor como uma necessidade humana, relacionando-o com nossos vínculos familiares, amizades e relações sociais. “Na medida em que cuida de sua autoestima e busca se autoatualizar, a pessoa torna-se cada vez mais apta a amar. Portanto, é essencial descobrir-se; amar-se para que o aprendizado sobre o que é amar verdadeiramente outra pessoa possa se completar.”

Saiba como manter um relacionamento saudável e duradouro Imagem: Pexels

A professora acrescenta que, culturalmente, relacionamos o amor a algumas categorias: amor materno, amor fraternal e, especialmente na ocasião do Dia dos Namorados, o foco recai sobre os casais e sobre um tipo de amor mais íntimo/erótico, que é aquele direcionado a uma pessoa, com a qual há envolvimento emocional, dedicação afetiva e vivência sexual.

“O amor é um ponto crucial nas questões de significado e existência. Muito mais que um fenômeno biológico ou instintivo, a emoção, a cultura e as expectativas são componentes desta grande vivência que é amar”, elenca Corrêa.

Como orientação, Sueli diz que é importante que os casais conversem para entender suas necessidades e características, que parem de supor, que dialoguem e que tenham a coragem de rever conceitos e seus próprios sentimentos.

“É necessário que aprendam a controlar o apego e o ciúme, mas que não fiquem desatentos à distância emocional, ao automatismo e nem a uma confiança cega de que sabem tudo sobre a pessoa amada. As pessoas mudam e precisam ser acompanhadas nas suas mudanças. A parceria e os toques físicos devem ser constantes e não só quando há desejo sexual. A entrega não é no tempo de relógio, mas vem da disponibilidade interior. O amor não segue uma receita padrão; o diálogo, o respeito e o entendimento mútuo devem ser parâmetros para um relacionamento saudável e duradouro”, completa a especialista.