Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 12 a 18 de junho de 2022

Mais uma semana está começando e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

A cura se aproxima e é hora de se reconectar com os objetivos que o motivam na vida pessoal, superando padrões que já não servem mais.

Touro

Saiba manter os olhos abertos e acreditar mais em alguns sinais da sua intuição. Isso o ajudará a reconhecer necessidades e direcionar nos bons caminhos.

Gêmeos

Trabalhe a sua confiança, pois ela abrirá os seus olhos e ajudará a acessar energias melhoras; novas perspectivas são desbloqueadas.

Câncer

Hora de se acalmar e começar a organizar sentimentos e ideias; não caia mais em negação e enfrente a realidade ou consequências das escolhas.

Leão

Prepare-se para ter uma maior sensibilidade e cuide mais de você; não é hora de focar tanto nos outros e desrespeitar os próprios limites.

Virgem

Não se feche, pois este é o momento de fazer novos contatos e compreender a mudanças da vida com mais otimismo.

Libra

Mudanças podem chegar e é importante ouvir o que o coração e a intuição podem dizer; conecte-se com a sua sensibilidade.

Escorpião

Saiba ser mais medido e controlado na vida e com os gastos. É importante pensar nas consequências e nas verdadeiras metas.

Sagitário

Abrace a vida e o que sente, mas tenha responsabilidade e autocuidado; coloque-se em primeiro lugar.

Capricórnio

Saiba cuidar mais de você e não negligenciar as próprias necessidades; prefira viver em harmonia com as suas verdades.

Aquário

A energia pode ficar mais sensível e é hora de reconhecer os sentimentos; se envolva com o que faz bem e prefira a tranquilidade.

Peixes

Não deixe de acreditar em você e comece a trabalhar a insegurança; é importante impulsionar a inteligência e força.

