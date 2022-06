Veja 4 comidas saudáveis que você provavelmente já ouviu falar que fazem mal

Frequentemente, é possível observar na internet a discussão de alimentos que parecem saudáveis, mas podem fazer mal, ou vice-versa. Nesse caso, aquelas pessoas que procuram fazer dietas para levar uma vida mais saudável podem acabar se confundindo. Afinal, tais alimentos devem ou não ser ingeridos? Eles engordam ou atrapalham na dieta?

O mais indicado é, primeiramente, consultar um médico nutricionista para entender o que você pode ou não comer, dependendo do tipo de dieta que você deseja seguir e seus objetivos. Em segundo é preciso entender sobre equilibrio, pois cortar 100% o consumo de algo que você gosta não é uma tarefa tão fácil.

Mas afinal, quais são esses alimentos que podem ser inseridos em uma dieta, mas você já ouviu falar ou já acreditou que eles faziam mal? Veja a lista a seguir.

1. Ovo

O ovo já foi visto como vilão, em virtude de aumentar o nível de colesterol. Contudo, pesquisas mostram que eles são ótimas fontes de nutrientes. Claro que o consumo excessivo pode sim aumentar o índice dessa ‘gordura’, mas consumidos de maneira consciente pode oferecer nutrientes como riboflavina e vitaminas, reduzindo o risco de doenças cardíacas.

2. Chocolate

O chocolate, diferente do ovo, não mudou o seu status, e sempre foi visto como um alimento que deve ser evitado na alimentação, mesmo sendo tão saboroso. Porém, o chocolate amargo possui sim benefícios para a saúde. Segundo o site Megacurioso, estudos acadêmicos mostram que indivíduos que consomem o alimento podem ter índices de massa corporal mais baixos.

3, Margarina

O consumo de manteiga é mais indicado do que o de margarina, contudo ela não é uma vilã de uma dieta saudável. Pesquisadores de Harvard realizaram estudos onde detectaram que as gorduras insaturadas da margarina obtiveram melhor resultado na redução de pessoas que poderiam desenvolver doenças cardíacas. Mas assim como os outros alimentos citados, seu consumo deve ser moderado.

4. Leite integral

Por ser um alimento considerado gorduroso, o leite integral já foi visto muitas vezes como vilão, com a ideia de que poderia afetar a dieta. Contudo, foi descoberto que lacticínios integrais não tornam as pessoas suscetíveis a doenças cardiovasculares ou diabetes. Também não é comprovado que as versões semi-desnatado ou desnatado sejam melhores nesse sentido.

