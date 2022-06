Perfumes femininos para presentear quem você ama

Se você ama dar presentes e quer presentear quem você ama de um jeito diferente, que tal escolher um perfume? Você também pode aproveitar o dia dos namorados para surpreender a sua parceira com esses ótimos aromas. Veja a lista a seguir:

Floratta Red

As notas de topo são Bagas Vermelhas, Maçã e Laranja as notas de coração são Notas Florais, Tuberosa, Flor de Laranjeira, Lótus e Violeta as notas de fundo são Chocolate amargo, Âmbar, Almíscar, Sândalo e Cedro.

Kiss Me Now

Esse perfume foi lançado neste ano, justamente para o dia dos namorados. As notas de topo são Maçã Vermelha, Frutas Vermelhas, Maracujá e Cereja as notas de coração são Jasmim, Peônia, Vitória Régia, Açúcar e Lichia as notas de fundo são Sândalo, Almíscar, Cedro e Algodão-Doce

La Magie Rouge / Inspirado em Very Good Girl

Possui notas de Lichia e Groselha Vermelha no topo, Rosa no corpo e Baunilha e Vetiver no fundo.

Biografia Encontros

Também lançado em 2022. As notas de topo são Rosa, Lírio-do-Vale e Jasmim. As notas de coração são Pimenta Rosa e Patchouli e as notas de fundo são Priprioca e Âmbar.

Euphoria

Esse é um clássico da perfumaria importada. As notas de topo são Romã, Caqui e Acorde Verde. As notas de coração são Orquídea Negra, Lótus e Champaca e as notas de fundo são Mogno, Âmbar, Violeta Negra e Chantilly. Esta fragrância foi premiada em 2006 pelo FiFi Award, também conhecido como ‘Oscar dos perfumes’, na categoria Fragrance Of The Year Women`s Luxe.

Lov | U

Também lançado neste ano para o dia dos namorados, as notas de topo são Framboesa, Flores Aquáticas e Pimenta Rosa. As notas de coração são Champanhe Rosé, Óleo de Rosa e Orquídea Vanda Red e as notas de fundo são Maçã do Amor, Chantilly, Madeira de Cashmere e Creme de Amêndoa.

Delicious Vanilla / Inspirado em Vanilla Cake Montale

As notas de topo são Frutas Vermelhas, Amêndoa e Leite. A nota de coração é Caramelo e a nota de fundo é Baunilha de Madagascar.

