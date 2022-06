OVNI: Quais foram os avistamentos mais importantes da história?

A história está repleta de histórias de avistamentos de OVNIS na forma de navios brilhantes voando no céu, balões que voam em direção ao sol e faíscas caindo de uma estrela que ficam do tamanho da lua.

Hoje cientistas especulam que muitos avistamentos possam ser tecnologias secretas de governos ou empresas privadas, mas o que pode ser dito de relatos feitos na antiguidade e na Idade Média?

Alguns relatos remontam eras anteriores a Jesus Cristo, com os historiadores Tito Lívio, e Plínio, o Velho. Em 218 A.C, Tito Livio relatou “navios fantasmas vistos brilhando no céu”. Já Plínio, no início da era cristã, lança o seguinte relato:

“Temos um relato de uma faísca caindo de uma estrela e aumentando à medida que se aproxima da terra, até ficar do tamanho da lua, brilhando como através de uma nuvem, depois voltou para o céu.”

Xilogravura feito durante o Sacro Império Romano (Hanns Glaser)

Um pouco maia a frente na história, em 1561 há um relato de um lustre jornal de Nuremberg, na época uma cidade-estado independente dentro do Sacro Império Romano:

“Todo mundo começou a brigar entre si, para que os balões, que estavam primeiro ao sol, voassem para os que estavam dos dois lados, depois os balões que estavam fora do sol, nas hastes pequenas e grandes, voassem para o Sol.

Além disso, os balões voaram de um lado para o outro e lutaram veementemente entre si por mais de uma hora. E quando o conflito dentro e fora do sol foi mais intenso, eles ficaram tão cansados que todos, como dito acima, caíram do Sol na terra como se fossem queimados e depois consumidos em uma imensa fumaça.”

Outro caso descrito pelos jornais ocorreu no Texas, em 1897, quando um grupo de moradores observou um objeto em forma de disco voador.

LEIA TAMBÉM: NASA: Telescópio Hubble investiga aglomerado estelar enigmático; confira

O relato diz que o objeto cortou uma lâmina de um moinho de vento que o juiz JS Proctor tinha em sua fazenda. Ao cair na Terra, observou-se que havia algo dentro da nave “que não era deste mundo (...) muito provavelmente, um nativo do planeta Marte”.

Caso Rossewell (Wikipedia)

Mas o mais famoso e conhecido do todos é o caso Roswell, de 1947, ocorrido no deserto do Novo México, quando supostamente uma nave alienígena caiu com extraterrestres a bordo, e todos que viram afirmaram que não eram seres desse planeta. O caso foi plenamente explorado pelos jornais da época, mas depois as forças armadas norte-americanas negaram o incidente e disseram que tratava-se apenas de um balão meteorológico.

A quantidade de avistamentos continuou aumentando no século XX e agora, no século XXI, mas as luzes dançando no céu continuam sendo um mistério para a ciência moderna.