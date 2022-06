“O que fazer se o meu parceiro nunca pede desculpas?”

O que fazer se o seu parceiro se recusa a pedir desculpas em uma discussão? Essa pergunta incomoda muitos casais, principalmente se você gosta muito da pessoa. A dúvida foi respondida por uma especialista no Metro Reino Unido (texto em inglês).

“Eu não sei se estou sendo boba escrevendo, mas meu parceiro nunca pede desculpas. Sempre sou eu que tenho que pedir desculpas ou mostrar um gesto de trégua e então ele acaba cedendo. Tivemos uma pequena discussão recentemente e no dia seguinte eu finalmente o desafiei e questionei se ele não podia se desculpar, o que ele negou. É realmente cansativo, mas somos ótimos em muitos outros níveis”, escreve uma leitora.

Pedir desculpas não é algo bobo e é extremamente importante. Também requer discernimento e coragem, e, segundo os especialistas, parece que o parceiro não possui essas qualidades. “De qualquer forma, ele luta para se colocar na posição vulnerável de admitir que não é perfeito, por isso, para entender melhor o comportamento dele, tente entender sua infância. Se sentimos muita vergonha quando somos jovens, somos incapazes de desenvolver estratégias adequadas para administrar essa emoção”, diz a psicóloga Dra. Angharad Rudkin.

A especialista explica que algumas pessoas desenvolvem escudos para se proteger do sentimento de vergonha. Essa proteção faz com que seja negado qualquer irresponsabilidade para que seja reduzido impacto negativo do comportamento. Se esse for o caso da pessoa citada na história, pode ser um sinal de ego frágil.

Outro ponto é entender a linguagem. “Talvez vocês também possam trabalhar juntos para identificar a linguagem que ele pode usar para se desculpar sem ter que usar a palavra ‘desculpe”, sugere Rudkin.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Relacionamento: 3 sinais para você saber se está na relação certa

⋅ Dia dos namorados: Sexólogas sugerem as melhores posições apimentar a relação

⋅ 10 coisas mais comuns que as pessoas dizem após o sexo