Esses são os tipos de carne que duram mais tempo na geladeira

A carne é um alimento com o preço em alta no Brasil e exatamente por isso você pode correr o risco de deixar o item estragar, não é mesmo? Por isso, caso você seja do tipo de pessoa que gosta de fazer compra apenas uma vez por mês e deixa as chamadas ‘misturas’ no congelador, saiba que nem todas elas se comportam iguais ou são mantidas da mesma forma.

Segundo o site Meganotícias, alguns cortes de carnes específicos podem se decompor mais rápido do que outros, logo, são esses que precisam ser preparados primeiros, antes que tragam algum risco para a sua saúde a da da sua família.

“As carnes magras inteiras ou picadas, com baixo teor de gordura, tendem a durar um pouco mais na forma congelada, explicou, engenheiro de alimentos e acadêmico da Universidade Católica de Valparaíso, Andrés Córdova, ao site LUN (em espanhol).

Caso fiquem bem conservados ou armazenados hermeticamente, pedaços como acém, pernil, filé ou picanha poderiam ser guardados por mais tempo. Peças que não possuem osso também duram mais tempo, pois o osso ‘quebra’ a carne. Entre este tipo de cortes encontram-se as vísceras, o lombo, costela e a fraldinha.

Já os cortes que duram menos são os com ossos, como olho de lombo. Além disso, Andrés Córdova indica que “aqueles com alto teor de gordura, como costeletas, hambúrgueres e preparados de carne picada também duram menos.

