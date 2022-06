Confira 3 jogos para jogar junto no Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados está chegando e o que não faltam são planos e possibilidades para curtir o dia ao lado da pessoa amada. Se você e seu amor curtem o universo gamer, então uma boa pedida é aproveitar um dia de jogos a dois.

Para te ajudar a escolher, nós preparamos uma lista com três títulos que prometem horas de diversão a dois. Confira:

Stardew Valley - Classificação indicativa: 12 anos

Um dos jogos indies mais comentados e bem avaliados, Stardew Valley é um RPG que te transporta para viver uma vida na fazenda.

Na história, seu personagem recebeu a fazenda de herança de seu avô e parte para começar uma nova vida na propriedade.

Ao longo do jogo, que pode ser jogado sozinho ou no modo cooperativo (com mais de 1 jogador), você deverá reconstruir a fazenda e fazê-la prosperar. Para isso é preciso criar animais, cuidar de plantações, fazer a manutenção do maquinário e interagir com a comunidade local.

O jogo está disponível para computador, dispositivos móveis, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One.

It Takes Two - Classificação indicativa: 12 anos

Eleito pela plataforma Steam como o melhor jogo para jogar com os amigos, It Takes Two é um jogo repleto de ação, aventura e uma grande história.

Criado especificamente para jogar no modo cooperativo, o jogo precisa que duas pessoas joguem juntas para cumprir os desafios e alcançar os objetivos na pele de Cody e May, um casal que está passando por turbulências em seu relacionamento e acabam sendo transformados em bonecos.

Os dois precisam combinar suas habilidades únicas para superar obstáculos e conquistar as metas do jogo.

Leia também: Stranger Things: confira os jogos da Netflix Games para os fãs da série

O destaque do título fica por conta da história, que leva os jogadores a uma reflexão sobre os desafios gerados pela convivência e como criar estratégias para superar as diferenças.

Magicka - Classificação indicativa: 16 anos

Se você e seu player 2 gostam de jogos com uma pitada de humor, uma boa pedida é curtir algumas aventuras no mundo de Magicka, um jogo de ação e RPG que apresenta uma sátira de uma aventura “tradicional” em um mundo baseado na mitologia nórdica.

Neste game você assume o papel de um bruxo que deverá frustrar os planos de um feiticeiro que decidiu bagunçar o mundo e acabar com o bem.

Para isso, você precisará combinar os elementos da natureza para criar, e utilizar, magias que causarão um grande estrago nos inimigos, e também interagir de forma divertida com seus amigos.

O jogo possui o modo single player e também aceita até quatro jogadores simultâneos. Ele está disponível para computador e PlayStation.