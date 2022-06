Relacionamento: 3 sinais para você saber se está na relação certa

Se atentar aos sinais negativos de um relacionamento, sejam eles abuso, manipulação, controle, violência, dentre outros aspectos, é extremamente importante quando se quer prezar pelo amor-próprio. Contudo, também é necessário enxergar as coisas boas quando se está em uma união saudável e longe de toxidade.

Da mesma forma que há sinais ruins para as relações tóxicas, há também para os compromissos saudáveis. Ser feliz, crescer emocionalmente e avançar nos estágios do relacionamento sem sofrer são alguns dos sinais para entender quem é a pessoa com quem se está caminhando.

Baseado em um artigo do portal Nueva Mujer, trouxemos três sinais essenciais para você saber se está na relação certa.

1 – Inseguranças e medos são diminuídos

Caso você tenha tido um romance anterior e se encontra mais seguro e em paz no atual, isso pode ser um sinal positivo. A dúvida constante sobre seu parceiro ou a relação em geral pode significar que o compromisso já não está saudável.

Desta forma, é importante sentir segurança, alegria e pertencimento dentro da relação. Esse detalhe te dará confiança no dia a dia para seguirem tranquilos.

2 – As necessidades de ambos importam

Esta é a fase em que ambos se satisfazem de forma mútua, olhando um para a necessidade do outro. Não se trata apenas do individual, pois o desejo de tornar o parceiro feliz é recíproco. Não há problemas em ceder quando se trata de dar e receber de forma equilibrada.

A maturidade é um entendimento já existente entre os dois, como assegura o portal La Mente es Maravillosa: “O amor é saber compartilhar e dar o melhor de sua pessoa esperando o bem-estar do outro.”

3 – Não teve que mudar sua identidade

Seu parceiro não te pede para mudar sua maneira de se vestir, ver seus amigos, ou que abandone seus objetivos e preferências. Ele simplesmente te aceita da forma como chegou, com suas qualidades e defeitos.

Um relacionamento saudável se baseia em aceitar as individualidades do outro, colocando o respeito como pilar importante. Outro fator positivo é quando ambos desejam impulsionar um ao outro para melhor, sem mudar suas identidades.