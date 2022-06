OVNIS: equipe de cientistas da NASA vai estudar casos de avistamentos

Pela primeira vez desde que foi criada, a NASA, agência aeroespacial norte-americana, anunciou que pretende formar um time de cientistas para estudar “objetos aéreos não identificados”, ou, OVNIS como todos conhecem.

O foco, segundo anúncio da agência, será identificar dados disponíveis e reunir esses dados para avançar na compreensão científica sobre o tema.

“Temos acesso a uma ampla gama de observações da Terra a partir do espaço —e essa é a força vital da investigação científica. Temos as ferramentas e as equipes que podem nos ajudar a melhorar nossa compreensão do desconhecido. Essa é a própria definição do que é ciência. Isso é o que fazemos”, disse Thomas Zurbuchen, administrador de ciência da agência aeroespacial.

A equipe de cientistas, liderada pelo chefe do Departamento de Astrofísica da Universidade de Princeton, David Spergel, e por Daniel Evans, ex-pesquisador da Diretoria de Missões Científicas da Nasa, que comandará os estudos, deve passar os próximos nove meses compilando dados para gerar um relatório público sobre o que descobrirem nas investigações.

Embora o anúncio aponte para a real seriedade com a qual o governo dos Estados Unidos está tratando o assunto, o orçamento previsto, segundo Daniel Evans, será de “não mais de US$ 100 mil”.

Há cerca de um ano, o governo norte-americano emitiu um relatório em conjunto com a Marinha compilando detalhes do avistamento de fenômenos aéreos não identificados por marinheiros de alta patente e duas autoridades do Pentágono foram convocadas para prestar informações ao Congresso sobre os supostos OVNIs. Desde então, os avistamentos feitos pela Marinha estão sendo tratados como uma questão de segurança nacional.

A NASA também fez questão de esclarecer que o estudo não significa que existam aliens, já que não há nenhuma evidência científica de que os objetos vistos pela tripulação sejam extraterrestres.