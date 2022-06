Os signos que podem ter novas oportunidades no amor

Durante o segundo fim de semana de julho de 2022 alguns signos podem contar com uma ajuda do universo quando o assunto é amor e relacionamentos.

Confira quais são e como isso deve acontecer:

Áries

Momento de muito poder de atração, simpatia e intimidade. A chance de se destacar e chamar a atenção é grande e as iniciativas se tornam mais presentes; é hora de agir. Quem está em um relacionamento também viverá uma etapa mais romântica e pode se tornar mais recíproco; é hora de realizar esforços por quem ama e para que a relação seja ainda mais especial. Apenas tenha cuidado com irritações e temperamento difícil; suas palavras são flores ou armas.

Touro

São dias de magnetismo e de atrair os olhares que deseja. Quem está livre pode sentir ainda mais vontade de aproveitar a liberdade e criar novas realidades. Novas conexões tendem a surgir. Nos relacionamentos, é importante ter cuidado para não cair na rotina e lidar com a frustração. Quem está em uma situação complicada, finalmente se liberta e pode ir para rumos melhores.

Gêmeos

Hora de começar a ver novas possibilidades em muitas áreas da vida, inclusive no amor. Para quem busca algo mais profundo, é possível abrir portas e se conectar com pessoas que procuram o mesmo. Saiba onde é mais provável que experiências produtivas se desenvolvam. Tenha calma e se divirta.

Câncer

Logo na sexta-feira sua vida amorosa ficará agitada; se as energias não forem bem direcionadas, o romance tende a se tornar tempestade, por isso saiba agir com consciência e paciência. Melhor se afastar de quem não quer positividade. Quem está solteiro pode ter uma vida social interessante e a oportunidade de reascender a chama do amor; saiba diferenciar o que é diversão e o que pode ser mais sério.

