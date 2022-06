Os signos que desaparecem após alguns amores

Diferente do “ghosting”, que é o sumiço que gera um término repentino e sem explicações, algumas pessoas preferem se distanciar completamente das pessoas e de tudo o que construíram quando um relacionamento chega ao fim.

Quando isso acontece, eles tentam reiniciar sua vida sem as lembranças e podem não ser mais vistos pelo ex. Alguns signos estão mais propensos a ter esse comportamento por algumas razões.

Confira quais são e os seus motivos:

Áries

O ariano é do tipo que vive intensamente um amor e tende a sair deles muito decidido. Como não cultiva arrependimentos e olha para o futuro, irá construir sua vida longe do que foi esta relação, redescobrindo sua independência e descobrindo novos focos que podem abrir portas para renovar os sentimentos. Ele não ficará para ver os escombros daquilo que acabou.

Sagitário

O sagitariano costuma não se amarrar ao passado e as coisas podem ficar ultrapassadas para ele de uma hora para a outra. Quando decidem que uma relação já não tem futuro, ele prefere recomeçar sua vida de uma maneira nova e não domará seu instinto de sair em busca do que está no horizonte. Por mais que tenha ficado um bom tempo ao lado de alguém, reconhece que a volta atrás não existe.

Veja mais: Os signos que se apaixonam como se fosse a primeira vez

Aquário

O aquariano é o tipo de signo que tem muito a dizer e a intercambiar com quem ama enquanto ainda existe sentimento. Quando a chama se apaga e o desgaste chega, ele prefere focar em si mesmo e decide ir embora para fazer novas descobertas. Este signo prefere seguir o caminho livremente e sem carregar problemas que já tomaram seu tempo em excesso.

Peixes

O pisciano é do tipo que vai embora, mesmo que em sua alma e coração ainda exista muita coisa guardada. Algum tipo de curiosidade e conexão sempre passará por sua mente, mas ele prefere esconder estas energias, principalmente quando sai machucado. Quase sempre, as pessoas do signo de Peixes se preparam para os finais de relacionamentos e sabem que precisarão manter a distância se querem tentar a felicidade novamente.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!