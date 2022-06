Imagem captado pelo Telescópio Hubble da NASA revela ‘detalhe chamativo’ entre os planetas Netuno e Urano

Netuno e Urano têm muito em comum - eles têm massas, tamanhos e composições atmosféricas semelhantes - mas suas aparências são notavelmente diferentes.

Em comprimentos de onda visíveis, Netuno é uma tonalidade azul rica e profunda, enquanto Urano é uma tonalidade distintamente pálida de ciano.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, os astrônomos agora têm uma explicação de por que os dois planetas são de cores diferentes.

Novas pesquisas sugerem que uma camada de neblina concentrada que está presente em ambos os planetas é mais espessa em Urano do que em Netuno e, portanto, ‘branqueia’ a aparência de Urano mais do que a de Netuno.

Se não houvesse neblina nas atmosferas de Netuno e Urano, ambos apareceriam quase igualmente azuis como resultado da luz azul sendo espalhada em suas atmosferas.

Imagem captado pelo Telescópio Hubble da NASA revela ‘detalhe único’ entre os planetas Netuno e Urano

Investigações anteriores das atmosferas superiores desses planetas se concentraram na aparência da atmosfera apenas em comprimentos de onda específicos. No entanto, este novo modelo consiste em várias camadas atmosféricas e corresponde a observações de ambos os planetas em uma ampla gama de comprimentos de onda.

O novo modelo também inclui partículas de neblina dentro de camadas mais profundas que anteriormente se pensava conter apenas nuvens de gelo de metano e sulfeto de hidrogênio.

O modelo consiste em três camadas de aerossóis em diferentes alturas. A camada-chave que afeta as cores é a camada intermediária, que é uma camada de partículas de neblina que é mais espessa em Urano do que em Netuno.

Como detalhado pela NASA, a equipe suspeita que, em ambos os planetas, o gelo de metano se condensa nas partículas dessa camada, puxando as partículas mais para dentro da atmosfera em uma chuva de neve de metano.

Como Netuno tem uma atmosfera mais ativa e turbulenta do que Urano, a equipe acredita que a atmosfera de Netuno é mais eficiente em agitar partículas de metano na camada de neblina e produzir essa neve. Isso remove mais neblina e mantém a camada de neblina de Netuno mais fina do que em Urano, com o resultado de que a cor azul de Netuno parece mais forte.

Para criar este modelo, a equipe analisou dados de arquivo de vários anos do Telescópio Espacial Hubble da NASA/ESA.

A equipe não apenas examinou os espectros dos planetas, mas também fez uso de algumas das muitas imagens que o Hubble tirou dos dois planetas com seu instrumento Wide Field Camera 3 (WFC3).

Ainda de acordo com as informações, com os dados, a equipe confirmou que o escurecimento dos aerossóis na camada mais profunda de um modelo utilizado produziria manchas escuras semelhantes às vistas em Netuno e talvez em Urano. Confira:

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da NASA