Golpe quase perfeito no app WhatsApp usa ferramenta especializada para roubar usuários; fique atento

Desde o início do ano, o Banco Central liberou para que os brasileiros consultassem se tinham valores a receber de instituições financeiras.

Os cibercriminosos, aproveitando a situação, já encontraram uma maneira de usar esse benefício para roubar dados e até dinheiro das vítimas, com um novo golpe do Whatsapp.

Golpe quase perfeito no app WhatsApp usa ferramenta especializada para roubar usuários

Como detalhado pela Kaspersky, uma mensagem chamativa enviada pelo app, que precisa ser compartilhada com 10 contatos para que a vítima tenha o “benefício” liberado.

No caso do novo golpe, a consulta verifica se há valores a receber e a promessa de saque instantâneo via PIX do montante devido pelo banco.

Ao clicar no link da mensagem fraudulenta, a vítima é enviada para sites falsos que tentam se passar pelo sistema verdadeiro.

“Para realizar a consulta, é necessário informar o nome completo e o CPF. Em ambos os casos, o site sempre mostrará que a vítima tem um valor para receber – entre 1 mil e 4 mil reais nas simulações feitas pelos especialistas da Kaspersky”, informou.

Para realizar o “saque”, a vítima precisa informar a chave PIX e compartilhar o golpe com amigos via WhatsApp.

“O importante nesse novo golpe é a notificação pois, quando a vítima aceita receber, o criminoso terá um canal direto e poderá se comunicar constantemente com essas pessoas”.

Ainda de acordo com as informações, após receber notificações promovendo sites de propaganda e programas de afiliados (em que o criminoso é remunerado caso o internauta realize uma compra ou cadastro no site em questão, dependendo o serviço que é promovido), a página identificou uma notificação que direcionava as vítimas para um site falso para roubar dados bancários.

Como cuidado, é necessário olhar com cuidado o endereço do site acessado, evitando compartilhar dados pessoais em sites diferentes dos oficiais.

Texto com informações do site Kaspersky