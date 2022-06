Esses são os 4 melhores perfumes contratipos das fragrâncias femininas mais vendidas do mundo Imagem: Freepik

Se você é uma colecionadora de perfumes, provavelmente já pensou em possuir em seu acervo as fragrâncias mais famosas de todos os tempos, não é mesmo? Por questões financeiras, não é todo mundo que tem a capacidade de adquirir a versão principal de todas elas e pensando nisso, a especialista em perfumes, Fernanda Grillo, elaborou uma lista com os contratipos (inspirações) dos perfumes femininos mais vendidos do mundo. Confira a seguir:

4. F27 (Primacial) / Inspirado em Light Blue (Dolce & Gabbana)

Esse é um perfume classificado como feminino, mas já caiu no gosto dos homens e pode ser facilmente utilizado como compartilhável. Notas de topo em Limão Siciliano, Maçã Vermelha, Bamboo e Melão. Notas de corpo em Rosa Branca, Jasmim e Canela e notas de fundo em Cedro, Âmbar e Musk. Possui fixação e projeção moderada, entre três e seis horas.

3. Irrésistible Gold (Viens) / Inspirado em J’adore (Dior)

Notas de topo em Magnólia, Melão, Pêssego, Bergamota, Pêra e Tangerina. Notas de corpo em Tuberosa, Ameixa, Violeta, Orquídea, Frésia, Jasmim, Lírio-do-Vale e Rosa e notas de fundo em Almíscar, Baunilha, Cedro e Amora.

2. Mad Coco (Par Fun) / Inspirado em Coco Mademoiselle (Chanel)

A fragrância é composta pelas notas de Patchouli, Rosa, Lichia, Bergamota, Toranja, Baunilha, Vetiver e Jasmim.

1. 008 (Thipos) / Inspirado em Nº 5 (Chanel)

Em sua composição leva notas de Néroli, Ylang Ylang, Bergamota, Limão verdadeiro Amalfi, Aldeídos, Íris, Jasmin, Raíz de Orris, Rosa, Lírio-do-Vale, Vetiver, Almíscar, Sândalo, Patchouli, Musgo de Carvalho, Âmbar, Baunilha e Civeta.

