10 coisas mais comuns que as pessoas dizem após o sexo

Escutar um ‘estou indo embora’ logo após o sexo pode ser cruel para algumas pessoas. Contudo, outras, que muitas vezes não querem compromisso, até preferem que seja assim. Mas a verdade é que os minutos seguintes após o sexo pode ser um tanto quanto constrangedor. Afinal, existe alguma frase padrão que deve ser dita ou o silêncio é a melhor escolha?

Segundo uma pesquisa realizada por um site de encontros com duas mil pessoas e divulgada pelo site do Metro Reino Unido (em inglês), existem algumas coisas padrões que uma pessoa costuma dizer às outras após as relações.

Os homens são mais ‘simples’, com o principal comentário sendo um singelo “uau”, seguido de “quando podemos fazer isso de novo?” e em terceiro um direto “tenho que ir”.

Veja a lista completa a seguir:

Uau!;

Quando podemos fazer isso de novo?;

Eu tenho que ir;

Eu precisava disso!;

Você teve um orgasmo?;

Eu te amo;

Onde está meu telefone?;

Aquilo foi tão bom;

Obrigado por ser incrível;

Eu amo estar com você.

Já entre as mulheres, a frase mais comum que elas costumam dizer é “você é incrível”. Já a segunda frase é “não durma”, já que foi revelado anteriormente por uma outra pesquisa que um das coisas que as mulheres odeiam que o homem faça após o sexo é dormir. A terceira frase é um pouco mais fofa: “me dá um abraço”.

Você é incrível;

Não adormeça;

Me dá um abraço;

Eu amo estar com você;

Onde está meu telefone?;

Eu te amo;

Eu tenho que ir;

Aquilo foi tão bom;

Me faz uma xícara de chá?;

O que será que está passando na TV?

As listas demonstram que ambos são um pouco parecidos, com o sexo casual sendo bem forte, já que o “tenho que ir’” aparece no meio delas. A atividade mais comum entre os gêneros após o sexo é chegar o celular, com 67% das mulheres e 62% dos homens que participaram da pesquisa dizendo que o atendem 30 minutos depois de fazer amor.

Jessica Leoni, especialista em sexo e relacionamento diz: “O que dizemos logo após o sexo diz muito sobre o estado do relacionamento. A maioria dos casais em relacionamentos de longo prazo dizem muito pouco porque o sexo é o mesmo todas as vezes. O que é mais revelador é o que é dito em novos relacionamentos quando você ainda está realmente apaixonado um pelo outro e o sexo é excitante. Você também ode dizer quando o interesse de uma pessoa está diminuindo por sua resposta silenciosa no final do sexo”.

