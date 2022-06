Relacionamento: 5 pontos a serem considerados antes de ir morar com o parceiro

Mudar-se para viver com o parceiro é uma aventura emocionante quando a decisão é tomada, pois acontece uma grande mudança na vida de ambos. Embora seja um sonho de muitos, pode haver diversos desafios, além do medo de como as coisas serão no futuro.

Antes de o casal bater o martelo sobre irem viver debaixo do mesmo teto, é necessário que ambos estejam preparados para isso. Para descobrir, basta meditar em relação a alguns aspectos.

Embora a decisão seja carregada de muito romance entre você e seu parceiro, é preciso que ambos avaliem todos os aspectos e estejam cientes dos desafios, a fim de evitarem problemas maiores posteriormente.

Veja mais: Relacionamento: Especialista revela 3 pontos importantes para um namoro virtual bem-sucedido

Ambos deverão bater o martelo em conjunto, além de estarem certos de que não há pressão de nenhum lado e os envolvidos se sentirem confortáveis e dispostos.

Baseado no portal Nueva Mujer, trouxemos cinco pontos chave que te ajudarão a determinar se você realmente está pronto para viver como um casal. Confira abaixo:

1 – Há clareza sobre o estágio atual no relacionamento

Ambos devem expressar como se sentem e onde estão dentro do relacionamento. O casal precisa entender o que significa a decisão de mudança, se realmente se amam e o que gostariam de melhorar na relação.

Este é um ponto essencial. Embora muitos possam enxergar que morar juntos é uma solução aos problemas já existentes, as coisas podem piorar ainda mais quando não resolvidas previamente.

2 – Visão de futuro estabelecida

Mesmo morando juntos, vocês são as mesmas pessoas. Talvez o casal queira um futuro diferente do seu, mesmo estando ao seu lado. É importante que ambos entendam esse ponto para haver compatibilidade e respeito mútuo.

3 – Falar sobre finanças

É importante ter responsabilidade financeira quando formamos uma vida com alguém. Os acordos explícitos devem estar presentes na vida do casal para controlarem as economias daquele lar e possuírem liberdade para falarem sobre isso abertamente.

4 – Conversar sobre trabalhos domésticos

Aqui está um tópico básico, porém essencial! Manifestar quais tarefas serão realizadas dentro de casa e ser flexível para entender que a dinâmica também está se adaptando é crucial. O casal necessita ter estabelecido este ponto muito bem.

5 – Ambos querem morar juntos

O casal precisa estar disposto a dar este passo. Caso algum lado tome essa decisão de forma pressionada, as frustrações e desgastes poderão chegar futuramente.