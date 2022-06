Os signos que agem quando são injustiçados no amor

Quando alguns signos se sentem injustiçados no amor, eles podem sair do sério e mostram uma face vingativa que não ficará sem fazer nada.

Confira quais são:

Áries

O ariano odeia levar a culpa de algo que não fez ou lidar com a ingratidão das outras pessoas. Isso é capaz de desestabilizar suas emoções e o leva a ficar realmente chateado. Quando isso acontece, ele não controla sua relação e devolverá na mesma moeda; ferindo emocionalmente quem está fazendo isso com ele. Essa dinâmica pode aumentar os problemas e gerar ainda mais mágoa, mas eles se sentem mais leves e com a razão.

Escorpião

O escorpiano é ardente, mas também muito dedicado nas responsabilidades do relacionamento. Por isso, quando sente que alguém está tentando escapar ou não cumprir uma promessa, é bem possível que ele fique com raiva e busque uma forma de fazer o outro compreender sua péssima atitude – o que nem sempre será a partir do amor. Ele não perde em discussões e também sabe dar o troco no ponto fraco, pois não teme sair como o vilão da história.

Virgem

O virginiano costuma se esforçar muito nos relacionamentos e não é do tipo que esquece o bem que faz, principalmente no amor. Por isso, quando é decepcionado e vê que a outra pessoa colocou a perder algo que ele construiu com esmero, ficará realmente incomodado e até furioso. O que pode levar a discussões na qual ele não economiza as palavras e joga na cara tudo o que acha pertinente.

Capricórnio

O capricorniano é ciente das suas responsabilidades e do tempo que gasta para que um relacionamento seja algo positivo. Por isso quando percebe que a outra pessoa não o valorizou e está sendo irresponsável, ele não deixará passar batido. Pode demorar, pois ele tende a planejar seus movimentos de vingança ou de pagar na mesma moeda, mas ele sempre sabe como devolver as más atitudes na hora certa.

