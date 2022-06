Os signos do zodíaco com a maior intuição do fim de semana

Durante este fim de semana que está chegando e é apenas o segundo de julho de 2022, alguns signos do zodíaco podem contar com uma ajuda do universo; a intuição desperta e é possível ver muito além.

Confira os signos que precisarão saber lidar com o sexto sentido nos próximos dias:

Gêmeos

Existem inquietações surgindo e a culpa é da sua intuição; saiba lidar com isso de forma produtiva, encontrando a harmonia e se concentrando nas respostas que precisa com paciência. Lembre-se que é importante cuidar mais da saúde e do bem-estar, além de se abrir para a sua vida espiritual, pois isso o permitirá ir além da realidade material. Chegue até raiz daquilo que agita seu coração e alma para poder curar.

Sagitário

É hora de encontrar respostas na intuição, mas para isso é preciso ter uma rotina de reflexão e hábitos que o deixam mais tranquilo; assim você consegue focar em sua mente com mais atenção. A espiritualidade também estará em alta e é um ótimo momento para aumentar sabedoria. Se sair com amigos, procure ter momentos felizes e não exagerar naquilo que altera a consciência.

Veja mais: Os signos que menos se preocupam com a diferença de idade no amor

Capricórnio

Existe muita energia motivando-se a se conectar com talentos, habilidades e também com a intuição. Isso pode deixar alguns sentimentos à flor da pele e as emoções precisam ser levadas com calma, especialmente nos relacionamentos amorosos e próximos. É tempo de iniciar mudanças positivas profundas e as águas ficam mais agitadas. Encontre-se com as verdades e seus sentimentos.

Peixes

Comece este fim de semana com mais reflexão e meditação; se nunca tentou meditar antes, chegou a hora perfeita para aprender! Os dias podem ser agitados, por isso é importante ter seus momentos e acessar a intuição que está em alta; horizontes irão se expandir graças a ela. A criatividade também pode aumentar. Lembre-se de enfrentar as decisões com tranquilidade!

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!