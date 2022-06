NASA: Telescópio Hubble mostra imagem impressionante de galáxia espiral ‘oculta’

Desde seu lançamento no ano de 1990, pela NASA, que o Telescópio espacial Hubble não para de surpreender com seus registros, que se mostram cada vez mais avançados. E, para quem está curioso, desta vez, a imagem compartilhada foi a da galáxia espiral IC 342, que também é conhecida como Caldwell 5 ou “galáxia oculta”.

Segundo informações do portal FayerWayer, embora se trate de uma grande galáxia espiral, é difícil fazer registros, e isso devido à sua posição que está próxima do equador galáctico, que é conhecido pela presença de gases cósmicos espessos, estrelas brilhantes e uma poeira escura, características que dificultam a visão desde a Terra.

Vantagens do Hubble contra a ‘Galáxia Espiral Oculta’

O telescópio tem a capacidade de ver através da barreira de matéria interestelar, convertendo-a em mais escura e proporcionando uma visão mais clara do que está por trás.

De acordo com a NASA, o núcleo que pode ser visto na imagem é uma região conhecida como H II, uma área de plasma brilhante e gás, que é o berço de estrelas massivas.

Por fim, vale lembrar que o Caldwell 5 está próximo da Terra, localizado a 11 milhões de anos-luz do nosso planeta, com metade do diâmetro da Via Láctea.

