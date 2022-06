Melhores perfumes IMPORTADOS para você dar de presente no dia dos namorados Imagem: Freepik

O dia dos namorados está logo ali, mas se você ainda está na dúvida sobre o que dar de presente para o seu companheiro ou companheira, que tal optar por um perfume? Com certeza a pessoa que você ama vai se sentir muito querida por receber um presente marcante e ainda por cima ela vai lembrar de você sempre que usar o aroma.

Mas se você não conhece muito sobre perfumes e gostaria de algumas dicas, você já leu por aqui quais são os melhores perfumes nacionais para você dar de presente no dia dos namorados, agora é hora de saber sobre os internacionais. Veja a seguir quais os melhores perfumes importados femininos e masculinos para você dar de presente, de acordo com o especialista Junior Barreiros.

Masculinos

Ironstone La Rive

Esta é uma fragrância amadeirada importada com o preço muito em conta. Caso queira que o seu namorado tenha ‘cheiro de rico’ gastando pouco, essa é a fragrância mais indicada. Seu aroma se assemelha ao clássico Bleu de Chanel.

As notas de topo são Limão, Pimenta Rosa, Hortelã e Groselha Vermelha. As notas de coração são Gengibre, Jasmim e Noz-moscada e as notas de fundo são Patchouli, Almíscar Branco, Cedro e Sândalo.

Sandel Oud Lonkoom

A fragrância âmbar amadeirada lembra The One, de Dolce & Gabbana, outro clássico da perfumaria. Sandel é um perfume sedutor e com aroma muito masculino.

As notas de topo são Laranja, Limão Siciliano, Gengibre, Pimenta, Pimenta Preta e Coentro. As notas de coração são Gerânio, Folha de Pimenta, Cacau, Noz-moscada, Trevo e Osmanthus e as notas de fundo são Âmbar, Cedro, Vetiver, Patchouli e Almíscar.

Femininos

La Rive Touch of Woman

Essa fragrância floral frutada também tem uma inspiração, sendo o Black Opium, de Yves Saint Laurent. Possui um aroma cremoso e adocicado.

As notas de topo são Pêssego e Bergamota. A nota de coração é Flores Brancas e as notas de fundo são Baunilha e Sândalo.

Lenience Lonkoom

212 VIP Feminino é um dos perfumes mais famosos de todos os tempos e essa é a inspiração de Lenience.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Toranja, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Jasmim, Ylang Ylang, Tuberosa, Lírio-do-Vale e Osmanthus e as notas de fundo são Baunilha, Almíscar e Patchouli.