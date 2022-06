Esses são os quatro principais sinais de câncer em mulheres

O câncer é responsável por um grande número de mortes no mundo. No Brasil, o câncer mais mortal entre as mulheres é o de mama, com 17.825 óbitos em 2020, segundo os dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Conforme a medicina avança, vários estudos, técnicas e remédios são utilizados para o combate das células malignas no corpo, contudo, para que sejam obtidos bons resultados nos tratamentos dessa doença, a detecção precoce deve ser feita.

É importante prestar atenção em qualquer sinal diferente no seu corpo ou sintomas, e caso note algo fora do comum, a visita ao médico deve ser realizada, principalmente pelo fato da maioria dos cânceres não produzirem sinais tão visíveis até que estejam em estágios mais avançados. Por isso, você deve ficar atenta aos seguintes sintomas:

Perda de peso

Caso você note uma perda de peso repentina mesmo sem estar realizando dietas para isso, a busca por um especialista deve ser feito. Esse sintoma pode ser comum em diversas outras doenças, mas no câncer, segundo o site Meganotícias (texto em espanhol), as células cancerígenas têm um gasto energético maior do que as células saudáveis, logo pode ser um sinal da doença em algum dos órgãos.

Inchaço

Esse sinal de vez em quando é algo até comum e não muito preocupante, já que pode representar condições como síndrome do intestino irritável, ou que você está menstruando ou apenas que você comeu muito. Porém, se o inchaço dura por semanas, o médico deve ser consultado, pois é um dos principais sintomas de câncer de ovário, principalmente se o inchaço vier acompanhado de dores pélvicas, problemas digestivos ou se você se sentir cheio, mesmo sem comer muito.

Alterações mamárias

O câncer que mais afeta as mulheres no Brasil é o câncer de mama, com 66.280 casos novos detectados em 2020 e 17.825 (dados do INCA). Os sinais visíveis são pele alaranjada, inchaço, regiões afundadas, mamilos com aspectos diferentes e fluídos incomum.

Mudanças na menstruação

Algumas pessoas já apresentam uma menstruação desregulada, contudo, o câncer de endométrio pode causar sangramentos que não coincidem com os dias de menstruação. Por isso, caso você saiba exatamente os dias que isso ocorre e mesmo assim identifica regularmente manchas, com sangramento leve e principalmente de cor mais escura do que o normal, faça uma visita ao seu ginecologista.

O sangramento também pode ser um sinal de outros dois tipos de câncer, o câncer colorretal ou gastrointestinal, onde as manchas podem ser confundidas com menstruação irregular.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não oferecer diagnóstico médico. Para tirar dúvidas sobre a condição citada, procure um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem a prescrição de um especialista.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅