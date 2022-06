Elon Musk revela projeto de construir uma ‘Arca de Noé' de mil naves para colonizar Marte

Por meio do Twitter, o bilionário Elon Musk revelou seu plano de construir uma ‘Arca de Noé' de mil naves para transportar a vida terrestre e colonizar o Marte e outros planetas.

Musk comentava uma postagem do criador de conteúdo Lex Fridman sobre o sentido da vida. “O que existe fora do nosso universo? É possível que nós humanos venhamos a conhecê-lo? Um personagem de videogame poderia aprender o que está do outro lado do jogo? Estou comendo uma maçã do lado de fora de um 7-Eleven às 4h40 da manhã me perguntando: Quem sou eu e por que estou aqui?, questionou Fridman.

Na mesma linha introspectiva, Elon Musk respondeu. “Tornar a vida multiplanetária expande o escopo e a escala da consciência. Também nos permite apoiar a biosfera, protegendo toda a vida como a conhecemos da calamidade na Terra. A humanidade é a administradora da vida, pois nenhuma outra espécie pode transportar vida para Marte. Não podemos decepcioná-los.”

A afirmação provocou uma pergunta direta dos seguidores sobre como isso seria possível, e Musk respondeu: construindo uma Arca de Noé de mil naves.

Tal qual um personagem bíblico, o fundador da Space X e da Tesla revelou seu plano de criar sua própria versão da passagem bíblica para levar a vida para Marte por meio de seu projeto Starship, e colonizar o planeta vermelho como um primeira passo para expandir a vida para todo o Universo.

TWITTER

Durante os últimos meses, Elon Musk esteve em evidência após manifestar interesse na compra da rede social Twitter, que muitos acusam de não passar de um ardil para manipular o preço das ações da empresa na bolsa.

O bilionário fez uma oferta de US$ 44 bilhões (R$ 215 bilhões) em abril, mas disse que para o negócio ser concretizado precisaria antes saber as estimativas de bots de spam da rede social, e para isso precisaria ter acesso aos dados de clientes do Twitter.