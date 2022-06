Com todas as fases de volta ao presencial, CBLOL tem ingressos esgotados

A segunda etapa do CBLOL 2022 está prestes a começar e desta vez os torcedores terão a possibilidade de apoiar seus times desde a fase classificatória da competição.

As partidas, que terão início no próximo sábado, 11 de junho, serão realizadas de forma presencial e com a torcida liberada na Arena do CBLOL em São Paulo.

A venda dos ingressos começou a ser realizada no último dia 23 de maio, sendo que grande parte dos dias teve os ingressos esgotados em apenas 30 minutos.

O início desta nova etapa é também um marco inédito para a competição, que pela primeira vez receberá a torcida desde as primeiras partidas.

Vale lembrar que no início do ano a abertura da Arena chegou a ser anunciada, mas precisou ser adiada devido ao aumento nos casos registrados de Covid-19 que inviabilizaram a recepção do público no local.

Vale vaga no Mundial!

A segunda etapa do CBLOL 2022 começará no dia 11 de julho e contará novamente com as 10 equipes já conhecidas pelos torcedores. Ao final da competição, o grande campeão conquistará uma vaga para competir no Worlds 2022, campeonato mundial de League of Legends.

Repetindo o formato do primeiro split, o torneio será disputado em duas etapas: Fase de grupos e Playoffs.

Em um primeiro momento todas as equipes jogarão entre si em jogos únicos com turno e returno. Desta forma, todos se enfrentarão ao menos duas vezes na busca pelas seis primeiras posições da tabela.

Leia também: Arena CBLOL recebe o público pela primeira vez

Já nos playoffs, a competição volta a acontecer no formato de dupla eliminação. Os quatro primeiros colocados se enfrentam pela chave superior e, em caso de derrota, caem para a chave inferior onde jogam pela sobrevivência.

Enquanto isso, o quinto e sexto colocados disputam a permanência no torneio jogando pela chave inferior, onde quem perder é eliminado da competição. A grande final será disputada pelo vencedor da chave superior e pelo vencedor da chave inferior.

As partidas do CBLOL 2022 são transmitidas pelos canais oficiais do CBLOL no YouTube e na Twitch TV.