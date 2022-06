4 perfumes femininos importados e SEDUTORES

Existem perfumes masculinos que foram feitos especialmente para chamar a atenção. Com aromas inconfundíveis, essas fragrâncias podem seduzir até mesmo de longe, com os elogios sendo certeiros.

Confira a seguir a lista elaborada pela especialista Juliara Ferreira com os perfumes importados femininos mais sedutores.

Good Girl Légère

Mesmo tendo as características da fragrância Good Girl tradicional, esse perfume se diferencia pela nota de doce de leite, sendo ideal para quem gosta de perfumes doces. Possui ótima fixação e projeção.

As notas de topo são Ylang Ylang, Mandarina, Bergamota e Limão. As notas de coração são Tuberosa, Jasmim, Flor de Laranjeira e Rosa Búlgara e as notas de fundo são Doce de Leite, Pralinê, Fava Tonka, Canela, Sândalo, Madeira de Cashmir, Âmbar, Almíscar, Patchouli e Cedro.

Pink Sugar (Aquolina)

Essa é uma fragrância campeã de elogios. Mesmo para aquelas pessoas que não gostam de perfumes adocicados, o aroma desse perfume pode agradar tanto os homens quanto as mulheres.

As notas de topo são Framboesa, Laranja, Folha de Figo e Bergamota. As notas de coração são Algodão-Doce, Alcaçuz, Bagas Vermelhas, Morango e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Caramelo, Baunilha, Almíscar, Fava Tonka e Sândalo.

Aura Mugler

Além de sensualidade, esse perfume passa uma sensação de elegância. É uma fragrância bem equilibrada com floral e notas amadeiradas.

As notas de topo são Folhas de Ruibarbo e Bergamota. As notas de coração são Notas Verdes, Flor de Laranjeira, Ylang Ylang e Pera e as notas de fundo são Baunilha de Bourbon, Notas Amadeiradas, Madeira de Âmbar, Sândalo e Cumarina.

La Vie Est Belle

Essa é uma das fragrâncias importadas mais populares do Brasil. Por ser uma verdadeira ‘bomba’, é indicado poucas borrifadas.

As notas de topo são Groselha Preta e Pera. As notas de coração são Íris, Jasmim e Flor de Laranjeira as notas de fundo são Pralinê, Baunilha, Patchouli e Fava Tonka.

