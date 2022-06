Você tem desconforto ao urinar? Isso pode ser um sinal de infecção! Veja os principais sintomas e como tratar

A infecção urinária pode ser percebida rapidamente em virtude de alguns sinais básicos. Dor e desconforto ao urinar e vontade recorrente de ir ao banheiro são alguns dos sintomas de que existe algo de errado no trato urinário.

A condição afeta mais as mulheres do que os homens, em virtude da anatomia dos órgãos genitais. Nas mulheres, as bactérias podem deslizar com mais facilidade pela uretra até o trato urinário.

Embora a infecção pode ser gerada em diversas regiões, as mais comuns são na bexiga, com a doença sendo chamada cistite, nos rins e também na uretra, que são afetadas pela bactéria Escherichia coli, frequentemente encontrada no trato gastrointestinal.

Outro tipo de infecção no trato urinário é a infecção renal, chamada de pielonefrite. Mesmo sendo menos comum, esse tipo é mais grave, pois os sintomas podem ser mais fortes. Nesse caso, gravidez, falta de higiene ou higiene incorreta, alterações na flora vaginal, relações sexuais e idade avançada são fatores que aumentam as chances das mulheres contraírem esse tipo de infecção.

De acordo com a Mayo Clinic (site em espanhol), a doença pode apresentar os seguintes sintomas:

Necessidade constante de urinar;

Sensação de queimação ao urinar;

Micção frequente em pequenas quantidades;

Urina com aparência turva;

Urina com cheiro vermelha, brilhante ou com sangue;

Urina com cheiro forte

Dor pélvica em mulheres.

Em casos mais sérios, a infecção apresenta ainda tremores, febres e cansaço. É imprescindível que, caso isso ocorra, é importante procurar um médico.

Comp prevenir?

Um estilo de vida e alimentação saudável podem ajudar a prevenir a infecção. Também é necessário que você não segurar a vontade de urinar e beba bastante água. Além disso, outras recomendações são importantes: