Esses são os 3 perfumes masculinos IMPORTADOS que NÃO VALE A PENA COMPRAR, segundo um especialista

Perfumes importados são utilizados em muitas ocasiões como sinônimo de qualidade, contudo, essa afirmação não é 100% correta. As fragrâncias de outros países são sim diferenciadas, mas nem todas elas apresentam uma ótima performance, como se pensa. Outro ponto negativo são os preços, onde é possível encontrar aromas nacionais tão bons quanto ou até melhores, com preços bem mais em conta.

Contudo, não são todas as pessoas que estão cientes em quais perfumes elas devem ou não apostar, e por isso, o canal do Youtube, ‘Macho Moda’, especializado em lifestyle masculino, elaborou uma lista com os perfumes importados que não valem a pena o investimento, indicando quais outras fragrâncias podem substituí-los.

Bvlgari Man Glacial Essence

Essa é uma fragrância idealizada para os dias de calor, trazendo sensação de frescor. De acordo com ‘Coloral’, apresentador do canal Macho Moda, o aroma é até bom, mas o problema do perfume está em sua fixação, evaporando da pele em apenas 15 minutos. Contudo, outros perfume da linha, de acordo com o especialista, não apresentam esse problema.

As notas de topo são Bagas de Zimbro ou Junípero, Gengibre e Gerânio. As notas de coração são Sândalo, Artemísia e Raíz de Orris ou Lírio Florentino e as notas de fundo são Clearwood®, Almíscar e Cedro.

O perfume que pode substituir essa fragrância é o clássico Kaiak.

Ferrari Black

Esse perfume vai causar polêmica, pois é a primeira fragrância importada que muitos adquirem e é muito elogiada pelas mulheres. Tem um aroma muito fácil de agradar, sendo super versátil, podendo ser utilizado em diversas ocasiões.

Contudo, seu problema também está na performance, ficando abaixo de diversos outros perfumes importados e até mesmo nacionais. Sua fixação é mais alta do que o perfume citado anteriormente, mas ainda é baixa de acordo com o que o perfume se propõe a oferecer.

As notas de topo são Maçã Vermelha, Ameixa, Lima e Bergamota. As notas de coração são Canela, Jasmim, Cardamomo e Rosa as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Cedro e Almíscar.

Para quem gosta da fragrância, mas também sente que falta algo para ela ficar perfeita, o contratipo Vedder, de Pocket Parfum, é o mais indicado, performando melhor que a fragrância importada.

Kouros Yves Saint Laurent Tradicional

Essa fragrância divide opiniões. Ao mesmo tempo que muitas pessoas a amam, outras odeiam. É um perfume noturno, indicado para festas que fixa e projeta muito bem. O que acaba não agradando as pessoas é o aroma muito forte.

As notas de topo são Aldeídos, Coentro, Sálvia Esclaréia, Artemísia e Bergamota. As notas de coração são Patchouli, Cravo, Vetiver, Canela, Gerânio, Jasmim e Raíz de Orris ou Lírio Florentino e as notas de fundo são Civeta, Mel, Couro, Almíscar, Musgo de Carvalho, Âmbar, Fava Tonka e Baunilha.

Para substituir esse perfume, uma outra fragrância que serve para o mesmo propósito é a Mahogany for Men, mais fácil de agradar.

