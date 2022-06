Após 1 semana do lançamento, Diablo Immortal é alvo de duras críticas

Um dos games mais esperados do ano para os fãs da franquia, Diablo Immortal foi lançado no dia 2 de junho e já chama atenção dos jogadores, mas não pelos motivos que deveria.

Recentemente o game foi inundado por críticas negativas e notas baixas na plataforma Metacritic e na Play Store, sendo que várias delas são pautadas em um único ponto da mecânica do jogo: a forma como as microtransações fazem o jogo se tornar “pay to win”.

Jogos pay to win, ou p2w, são aqueles em que mesmo não precisando pagar para adquirir o jogo, os jogadores precisam investir dinheiro em algum momento caso queiram se tornar competitivos ou alcançar os níveis mais altos da experiência.

No caso de Diablo Immortal, o que gera essa sensação nos jogadores é o fato de que a obtenção de itens se torna um problema para os que desejam continuar jogando após o término da campanha, ou que queriam alcançar os níveis mais altos do jogo.

Para Silvio Gomes, que está jogando o game desde o lançamento, o fator p2w é situacional: “Se você for jogar apenas pela campanha, o fator pay to win não atrapalha. Porém, no Diablo, a campanha é o menor conteúdo do jogo. São nas fendas que você passa a maior parte do tempo, e é aí que o jogador f2p (free to play) tem muita desvantagem”.

O jogo começa bem, mas vai desandando

Durante a fase de campanha e as primeiras fendas disponibilizadas para os jogadores, a sensação é de que o jogo pode ser aproveitado sem precisar investir dinheiro na compra de itens. No entanto, ao avançar nas fendas é possível notar que alguns itens, como as gemas lendárias que só estão disponíveis para compra, fazem a diferença.

Apesar da disparidade ficar clara nos níveis mais altos do jogo, durante os estágios iniciais os itens em questão não afetam de forma significativa a experiência do jogador.

“Até agora não precisei comprar nada para poder evoluir, jogar ou fazer alguma coisa. Estou conseguindo jogar com os itens que peguei no próprio jogo. A jogabilidade está muito bacana e os itens eu percebi que seguem a mesma regra do Diablo 3. Nos níveis iniciais os itens que você consegue são mais fracos e conforme você avança nas fendas vai conseguindo itens melhores”, afirma Luiz Felipe, que acompanha a franquia desde o jogo Diablo 3.

Mesmo não sentindo a necessidade de investir no jogo neste primeiro momento, Luiz reforça o fato de que alguns itens, principalmente focados em melhorias, precisam ser comprados. “No caso, algumas das gemas utilizadas para melhorar as armaduras precisam ser compradas enquanto outras você consegue jogando. Até o momento eu não senti a necessidade de comprar para poder aproveitar o jogo”.

Discussão no Twitter

As críticas referentes a mecânica de microtransações no jogo foram tão fortes por parte da comunidade, que o impacto refletiu diretamente nas avaliações do jogo.

Atualmente, Diablo Immortal está avaliado com a nota 0,5 no Metacritic, e com nota 4,1 na Play Store.

O impacto foi refletido diretamente na comunidade que se pronunciou não só por meio de avaliações, mas também por meio do posicionamento de streamers e fãs da franquia nas comunidades de jogos.

Recentemente, Wyatt Chang, diretor de Diablo Immortal, chegou a se envolver em uma discussão com o jogador, e influenciador, Zizaran por meio do Twitter.

Conforme divulgado pelo The Enemy, Zizaran publicou em seu Twitter um print de uma publicação retirada de um fórum oficial sobre o jogo. Na publicação, Chang afirma que não será necessário usar dinheiro real para conseguir equipamentos no jogo.

Hey Ziz, I have been pretty up front in many interviews (though apparently not in this post) that gear was the 12 item slots. In many interviews I also clearly state that money can advance gems and legendary gems. I’m sorry this wasn’t clear here. 1/ — Wyatt Cheng (@candlesan) June 4, 2022

“O que aconteceu nos últimos 4 meses? Ou as gemas não são consideradas equipamento?”, questionou o influenciador. Diante da publicação, Chang respondeu: “Fui bem claro em todas as entrevistas, mas não neste post aparentemente, ao afirmar que são considerados equipamentos os 12 espaços de itens e que dinheiro pode ser utilizado para conseguir gemas e gemas lendárias”.

Chang ainda reforçou que a crítica feito pelo influenciador foi justa e é passível de entendimento: “Agradeço por trazer isso à tona, realmente pode parecer enganoso. Fomos claros sobre baús e gemas lendárias antes de eu ter publicado no fórum, por este motivo espero que compreendam que não estava tentando esconder nada”.