3 sinais sutis que mostram que o seu relacionamento está acabando

Ninguém entra em um relacionamento amoroso pensando no término, contudo algumas relações mostram diversos sinais de que o fim está muito perto e é a coisa mais certa a se fazer. Seja a falta de comunicação, a diferença de personalidade e perspectiva de vida ou pela simples falta de interesse, algumas delas relações inclusive se mostram fadadas ao fracasso desde o início, com o casal insistindo no real por medo de desistir ou de ficarem sozinhos.

Pensando nisso, o psicólogo Jeffrey Bernstein listou os 4 principais alertas de um rompimento que podem não parecer tão óbvios, mas indicam que o fim pode ser a melhor escolha.

Existe menos interesse em compartilhar acontecimentos pessoais

Um dos primeiros sinais de alerta é a falta de querer contar novidades para outras pessoas. Aquela sensação de ‘ansiedade boa’ em pensar em encontrar o seu parceiro ou parceira e querer compartilhar algo interessante que aconteceu ou simplesmente para desabafar sobre a vida não existe mais, com as conversas sendo cada vez mais robotizadas e escassas.

Desconectando e sumindo aos poucos

Na mesma linha da característica anterior, em um relacionamento que está chegando ao fim as pessoas começam a se desconectar e desaparecer uma da vida da outra aos poucos. O seu parceiro ou parceira não é mais uma prioridade em sua vida e os caminhos começam a ficar separados. Isso faz com que seja criada uma distância primeiramente emocional e depois física, e a saudade não é mais um problema.

Rompimentos e reconciliações se tornam frequentes

Nenhum relacionamento saudável é feito de indas e vindas. Se você percebeu que na sua relação isso está ocorrendo com muita frequência, com diversos discursos de que agora é realmente o fim passando pela sua cabeça, mas as atitudes sendo diferentes, é porque a relação não tem mais conserto.

