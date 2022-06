Você pode silenciar as atualizações de status de um contato ‘indesejado’ WhatsApp de forma rápida, sem precisar excluir o número.

Com isso, as atualizações não apareçam mais no topo de sua lista de Status, podendo ignorar uma pessoa inoportuna.

Truque rápido para ignorar um ‘contato indesejado’ no aplicativo WhatsApp

É possível aplicar o filtro de privacidade em celulares com os sistemas operacionais Android e iOS.

Para silenciar as atualizações de status de um contato, é necessário:

Abra o app WhatsApp e toque em STATUS .

. Toque e segure a atualização de status do seu contato.

Toque em SILENCIAR.

Já para reativar as atualizações de status de um contato, é necessário:

Abra o app WhatsApp e toque em STATUS .

. Deslize a tela para baixo até a seção Atualizações silenciadas .

. Toque e segure a atualização de status do seu contato.

Por último, toque em REATIVAR.

Com isso, será possível silenciar as atualizações de status de um contato no WhatsApp e elas não apareçam mais.

Texto com informações do blog da plataforma